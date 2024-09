PS5 Pro w polskich sklepach – ceny. Zamów dzisiaj nową konsolę PlayStation

Cena PS5 Pro w Polsce wynosi niecałe 3500 zł i jeśli chcesz zamówić sobie sprzęcik już dzisiaj, proszę bardzo. Warto to zrobić, jeśli chcemy uniknąć późniejszych problemów z dostępnością. Do wyboru mamy najpopularniejsze elektromarkety w Polsce. W zasadzie za konsolę płacimy wszędzie tyle samo (różnica złotówki w niektórych punktach), więc wszystko sprowadza się do tego, który sklep bardziej nam odpowiada.

Złożenie zamówienia przedpremierowego na PlayStation 5 Pro powinno nam zagwarantować otrzymanie sprzętu na jego premierę. Markety zawsze podają, że “data premiery i wysyłki może ulec zmianie”, ale jest to zrozumiałe. W końcu wszystko zależy od Sony (dostawy sprzętu do sklepów).

PS5 Pro – gdzie zamówić? Jak cena w Polsce?

Pamiętajcie, że żadna konsola PlayStation 5 Pro nie jest wyposażona w czytnik Blu-ray. Jeśli chcemy zatem korzystać z gier na płytach, należy go dokupić osobno. Niestety nie jest to mały koszt, a oferty szybko znikają. Obecnie napęd możemy dostać w tych miejscach:

Data premiery PlayStation 5 Pro. Kiedy dostanę zamówioną konsolę?

Premiera PlayStation 5 Pro już 7 listopada 2024 roku. Kto złoży pre-order, powinien cieszyć się graniem na nowej konsoli tuż po jej oficjalnym debiucie.