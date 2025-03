Zgodnie z tradycją, w internetowym sklepie Steam pojawiły się nowe oferty dnia. Dziś mamy więc do czynienia z sześcioma różnymi tytułami, które zostały przecenione i zarazem wyróżnionie na stronie głównej platformy. Na liście znajdziemy takie gry jak Thymesia, Section 13, The Coin Game, czy także nieco bardziej przytulne Melatonin. Poniżej możecie oczywiście znaleźć wszystkie informacje.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia na pewno warto sprawdzić grę Thymesia. Jest to action-RPG w stylu soulslike, które przenosi nas do mrocznego świata fantasy przypominającego nieco Bloodborne. Akcja rozgrywa się w upadłym królestwie; cały kraj pogrążony jest w chaosie, a na ulicach miasta roi się od niebezpiecznych kreatur. Wcielamy się w Corvusa, tajemniczego bohatera w stroju doktora plagi. Był on jedyną osobą, która znała przyczyny katastrofy, aczkolwiek, niestety, stracił pamięć. Naszym zadaniem jest spróbować ją odzyskać.

Ciekawie prezentuje się również The Coin Game. To zręcznościowa przygoda, która przenosi nas do świata salonów gier pełnych automatów i biletów wymienianych na nagrody. Gra oferuje dostęp do kilku różnych lokacji, takich jak Automat Larry’ego, gdzie czekają animatroniki Teddy’ego i grupy Ticket Eaters, czy też Automat UFO z futurystycznymi grami. Nie zabrakło również klasycznego Wędrownego Wesołego Miasteczka z ponad 20 atrakcjami i licznymi nagrodami. Dla graczy szukających wyzwań przygotowano tryb przetrwania, w którym trzeba zarządzać swoimi funduszami i zdrowiem. W trybie urodzinowym gracze mogą cieszyć się nieograniczonymi funduszami i swobodnie korzystać ze wszystkich atrakcji na wyspie.

Źródło: Steam