Telewizor Philips 55 cali z oświetleniem Ambilight za 1999 zł

Nie jest, co prawda, idealne model do gamingu (oferuje odświeżanie ekranu na poziomie 60 Hz), ale i tak sprawdzi się świetnie przy Xbox Series X/X czy PlayStation 5. Zabłyśnie jednak przede wszystkim w roli domowego centrum rozrywki, w sam raz do streamingów, oglądania telewizji czy czegokolwiek tylko zapragniecie. Promocja jest dość spora, bo teraz możecie zaoszczędzić aż 500 zł.

Specyfikacja:

Ekran: 55 „, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania obrazu: do 60 Hz

Technologia obrazu: QLED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, USB – multimedia, Ambilight

Złącza: CI+, Ethernet, HDMI x3, USB x2

Dostawa zamówień jest darmowa.