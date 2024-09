Do tej pory kurz po zapowiedzi PS5 Pro nie opadł. Gdy dostaliśmy oficjalną cenę platformy w Polsce, wielu graczy złapało się za głowy. Jasne, jest wiele taniej niż spekulowano, no ale jednak nadal drogo. Czy da się więc to usprawiedliwić wydajnością?

PS5 Pro droższe i gorsze od RTX 4070

Oczywiście porównywanie całej konsoli do samej karty graficznej jako ogółu nie ma sensu – wszak do dobrego PeCeta potrzeba jeszcze zatrzęsienia innych podzespołów. Mimo wszystko można zestawić najnowsze wydanie platformy od Sony z GPU na poziomie samej wydajności graficznej. Jeśli macie resztę podzespołów “w miarę aktualnych” w swoim PC, równie dobrze możecie wymienić grafikę na takiego RTX-a 4070/RX 7800 XT, co zagwarantuje Wam lepszą wydajność za niższą cenę. W końcu ceny kart zaczynają się już od 2500 zł.

Zgodnie z proponowaną ceną detaliczną producenta, gracze powinni szykować się na potężny skok jakościowy. Więcej informacji na temat porównania PS5 z PS5 Pro znajdziecie w tym miejscu, lecz tam również dowiecie się, że zmiany niekoniecznie warte są tych pieniędzy. Jak to wygląda w kwestii samej tylko grafiki?

Według ekspertów, wydajność PS5 Pro jest rzekomo porównywalna z “nieco wolniejszym” RX 7800 XT, bez pełnej wydajności ray tracingu. Karta AMD jest za to porównywalna z NVIDIA RTX 4070. Można też stwierdzić, że wersja Pro konsoli to taki “dopakowany” RX 7700 XT z RTX i upscalingiem.

PlayStation 5 Pro ma całe 67% więcej jednostek obliczeniowych niż PS5. Dzięki temu wiemy, że łącznie ma ich 60 i jest to dokładnie taka sama liczba jak w przypadku AMD Radeon RX 7800 XT. Nie oznacza to, że konsola na poziomie graficznym jest tak samo wydajna – jej przepustowość jest o 8% mniejsza, co również stanowi kluczowy czynnik wydajności jako ogółu. Biorąc pod uwagę resztę podzespołów, CPU nie doczekało się wyraźnych zmian, co również zmniejsza potencjał urządzenia. Z drugiej strony mamy tu podbijające klatki i rozdzielczość PSSR i znacznie lepsze możliwości ray-tracing.

Finalnie można więc stwierdzić, że konsole współcześnie nie są już idealną, tańszą odpowiedzią na komputery osobiste. Dopłacając stosunkowo niewiele, da się złożyć gamingową maszynę z lepszą wydajnością z przełożeniem na cenę. Oczywiście ci, których interesuje głównie gaming, i tak raczej skierują się w stronę konsol.

