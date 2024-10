PS5 Pro jednak za drogie? Wyjątkowa sytuacja z pre-orderami

Sony do tej pory miało hiciora sprzedażowego za hiciorem sprzedażowym. Przez co najmniej rok od premiery bazowego modelu PlayStation 5, praktycznie nigdzie nie dało się go dostać. Scalperzy szaleli wszędzie, gracze rzucali się na sprzęt, a potem sytuacja (w mniejszej skali) powtórzyła się z PS5 Slim. A PS5 Pro… nie radzi sobie aż tak dobrze.

PS5 Pro cierpi z powodu zaporowej ceny?

Nie ukrywajmy – cena PS5 Pro jest naprawdę wysoka, szczególnie patrząc na to, że mówimy o aktualizacji ekosystemu konsol mniej więcej w połowie generacji. Polska cena (po więcej zapraszam tutaj!) jest nieco lepsza, niż można byłoby sądzić, ale przecież 3500 złotych to i tak nie są żadne przelewki. W końcu bazowy model lub nawet edycję Slim da się znaleźć taniej w wielu miejscach. I choć różnice pod względem specyfikacji są spore, to jednak ciężko znaleźć usprawiedliwienie aż takiej przepaści cenowej.

W każdym razie na zagranicznych rynkach da się odczuć tę niepewność. Konsola dostępna jest już od jakiegoś czasu do zamówienia w przedsprzedaży. Tylko że na tak dużych i istotnych rynkach jak Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania, dalej można składać zamówienia. Sprzęt jest dostępny m.in. za pośrednictwem PlayStation Direct, a to dość rzadkie zjawisko. W końcu wiele sprzętów firmy – jak zwyczajne PS5 czy nawet PlayStation Portal – wyprzedawały się w okamgnieniu. PS5 Pro tymczasem… najwyraźniej nie przekonało jeszcze aż tak dużej grupy odbiorców.

Kolejnym zaskoczeniem jest brak zainteresowania ze strony scalperów. Ci rzucili się na konsolę w wydaniu 30-lecia marki, ale nie na zwyczajny model PlayStation 5 Pro. Podczas gdy w przypadku bazowej edycji, wysokie ceny na aukcjach widoczne były na długo po debiucie urządzenia. Oczywiście wtedy była nieco inna sytuacja oraz pandemia.

Niemniej wygląda na to, że wysoka cena konsoli, brak napędu na płyty i potencjalny brak rewolucji w działaniu chyba nie przekonały tylu klientów, co zazwyczaj. Chyba że Sony wyprodukowało istne tony sprzętu, aby zagwarantować, że będzie dostępna wszędzie, przez długi czas. Tylko że do tej pory firma miewała sporo problemów z dostępnością, a teraz jednak ich nie ma.

PS5 Pro – gdzie zamówić? Jak cena w Polsce?

Pamiętajcie, że żadna konsola PlayStation 5 Pro nie jest wyposażona w czytnik Blu-ray. Jeśli chcemy zatem korzystać z gier na płytach, należy go dokupić osobno. Niestety nie jest to mały koszt, a oferty szybko znikają. Obecnie napęd możemy dostać w tych miejscach:

