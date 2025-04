Nowa (polska!) gra w PS Plus to hit. Musicie w nią zagrać

Kwietniowa oferta PS Plus Essential przynosi graczom prawdziwą gratkę! Wśród dostępnych tytułów znalazła się hitowa produkcja rodem z Polski – RoboCop: Rogue City. Gra, która już wcześniej zdobyła uznanie wśród fanów gier akcji, teraz trafi do abonamentu. To doskonała okazja, aby sprawdzić ten tytuł przed premierą jego samodzielnego rozszerzenia.

Świetna okazja dla posiadaczy PS Plus – RoboCop: Rogue City

Kiedy RoboCop: Rogue City pojawiło się na rynku w 2023 roku, nie wszyscy gracze od razu dostrzegli jego potencjał. Gra otrzymała ocenę 72/100 na Metacritic w wersji na PS5, co mogło początkowo zniechęcić niektórych użytkowników. Jednak ci, którzy zdecydowali się dać jej szansę, zostali pozytywnie zaskoczeni dynamiczną rozgrywką i wiernym oddaniem klimatu kultowej serii filmowej. To z kolei przełożyło się na świetne wyniki sprzedażowe i rosnącą popularność tytułu. Gra genialnie obchodzi się z materiałem źródłowym. Strzelanie i klimat oddano fenomentalnie.

Co więcej, tytuł wprowadził też kilka ciekawych elementów. Na przykład rozwój naszej postaci, co pozwala niekiedy odblokowywać sobie inne opcje dialogowe lub ułatwienia podczas rozgrywki. Planowaliście odpuścić tę grę? Popełnilibyście duży błąd. Produkcja jest obowiązkowa i wszyscy posiadacze abonamentu powinni dać jej szansę. To może być wasza nowa ulubiona gra z PS Plus.

Oprócz RoboCop: Rogue City w ramach kwietniowej oferty PS Plus Essential gracze otrzymają również dostęp do dwóch innych gier: The Texas Chain Saw Massacre oraz Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. To zróżnicowany zestaw, który powinien zadowolić zarówno miłośników horrorów, jak i fanów RPG.

