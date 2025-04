Zbawienie w PS Store. Sony wprowadziło pożądane zmiany

Wasza lista życzeń pęka w szwach? Nie macie już na niej miejsca? To może jest lepiej, bo Sony wprowadziło zmiany do PlayStation Store.

Sony po cichu ulepszyło PlayStation Store, a zmiana jest naprawdę przydatna – teraz możecie dodawać do listy życzeń więcej gier niż wcześniej. Na forum ResetEra pojawiło się kilka doniesień od uważnych graczy, którzy dostrzegli więcej miejsca na planowanych na przyszłość listach zakupowych.

PlayStation Store daje więcej miejsca na marzenia graczy

Dotychczasowa lista życzeń w PS Store miała ograniczenie, które potrafiło frustrować tych, którzy lubią mieć na oku mnóstwo tytułów. Teraz Sony postanowiło zwiększyć jej pojemność, choć oficjalnie nie podało konkretnej liczby. Zgodnie z informacjami GameRant, najpewniej zwiększono łączną liczbę pozycji na listach życzeń ze 100 aż do 188. W praktyce oznacza to, że można dodać do niej więcej gier, co przydaje się szczególnie podczas dużych wyprzedaży.

Co ciekawe, zmiana ta nie była szeroko ogłaszana przez PlayStation, a gracze odkryli ją sami. Sony najczęściej chwali się dużymi aktualizacjami, ale mniejsze ulepszenia, jak to, wprowadzane są bez większego rozgłosu. Dla użytkowników PS5 i PS4 to jednak spory plus, bo teraz mogą bez przeszkód monitorować większą liczbę gier.

Dla osób korzystających z PS Store to świetna wiadomość, zwłaszcza że lista życzeń to jedno z podstawowych narzędzi do śledzenia promocji. Niektórzy internauci nadal jednak uważają, że 188 gier to i tak bardzo mało i w sumie się nie dziwię. Ja na Steam mam chyba ponad 300 pozycji, regularnie dodaję nowe i… prawie nigdy nie potrafię ogarnąć się w tym całym bałaganie.

Źródło: GameRant