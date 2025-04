Amazon Luna z dostawą nowych gier do korzystania do woli. Nie trzeba za nie dodatkowo płacić

Jeśli masz Amazon Prime, to oprócz darmowej dostawy i Prime Video dostajesz też dostęp do Amazon Luna – usługi grania w chmurze. A co najlepsze? Każdego miesiąca dostajesz nową pulę gier, które możesz ograć bez żadnych dodatkowych opłat. W tym miesiącu jest naprawdę ciekawie, bo zestaw zawiera coś dla fanów wyścigów, platformówek, imprezowych gierek i nawet soulslike’ów! Jest więc mocno różnorodnie, a to chyba najważniejsze, bo potencjalnie każdy znajdzie coś dla siebie.

Nowe gry dostępne w Amazon Luna na kwiecień 2025:

Hot Wheels Unleashed

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Bee Simulator

Thymesia

The Jackbox Party Pack 6

Na pierwszy ogień idzie Hot Wheels Unleashed, czyli dynamiczne wyścigi miniaturowych autek po szalonych torach, pełnych skoków i zakrętów rodem z dziecięcych marzeń. Jeśli masz ochotę na coś bardziej klasycznego, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated to zadziwiająco udana platformówka, w której wcielisz się w SpongeBoba i jego ekipę, by uratować Bikini Dolne przed złowieszczymi robotami. Dla tych, którzy wolą coś spokojniejszego, znajdzie się Bee Simulator… tak, dobrze myślicie – symulator pszczoły.

Jeśli jednak wolisz coś bardziej wymagającego, to Thymesia może być strzałem w dziesiątkę – soulslike w mrocznym świecie pełnym brutalnych starć i wymagających przeciwników. A na deser The Jackbox Party Pack 6, czyli zestaw gier imprezowych, w które można grać z przyjaciółmi przy jednej konsoli lub online, z wykorzystaniem telefonów jako kontrolerów.

Gry cały czas dostępne w ramach Amazon Luna:

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fortnite OG

Fortnite Festival

Fortnite Battle Royale: Chaper 6 Season 2: Lawless

Fortnite Ballistic

LEGO Fortnite Brick Life

LEGO Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Trackmania

Wszystkie te gry są już dostępne w Amazon Luna i jeśli masz subskrypcję Prime, możesz w nie zagrać bez dodatkowych kosztów. Wystarczy odpalić Lunę na komputerze, telefonie czy telewizorze i… no w sumie to tyle.

Źródło: Amazon