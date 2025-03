Od debiutu czwartego PlayStation minęło już ponad 10 lat. Mimo takiego czasu sprzęt ten nadal otrzymywał nowe gry i znajdował nabywców w niektórych sklepach. Popularność zaczęła spadać po debiucie nowego sprzętu. Teraz jest już pewne, że PS4 odchodzi do historii — Sony zakończyło sprzedaż na ważnym rynku.

Koniec sprzedaży PS4 w Japonii

Japońska strona PlayStation została zaktualizowana 28 marca 2024 roku, informując o zakończeniu dostaw konsol poprzedniej generacji. Sony Interactive Entertainment wycofało modele PS4 i PS4 Pro z japońskiego rynku już w ubiegłym roku, co sugeruje, że ich globalna dystrybucja również dobiegła końca.

Decyzja o wstrzymaniu produkcji PS4 i PS4 Pro nie jest zaskoczeniem – od premiery PS5 minęły ponad trzy lata. Sony koncentruje się teraz na nowej generacji sprzętu. Producent przekierowuje zasoby na rozwój i dystrybucję najnowszych modeli, dostosowując strategię do rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne technologie gamingowe. Na szczęście w dystrybucji nie brak PS5, jak miało to miejsce przed laty. Ostatecznie jednak nadeszła pora na finalne zrezygnowanie ze sprzętu, który pojawił się na rynku jeszcze w 2013 roku. To kawał czasu.

Tymczasem Mat Piscatella, analityk z Circana (NPD), ujawnił, że PS5 sprzedaje się w USA o 7% lepiej niż PS4 w tym samym okresie od debiutu. Konsola Sony zajmuje obecnie trzecie miejsce w historii amerykańskiego rynku pod względem wartości sprzedaży, ustępując jedynie Nintendo Switch i Xbox 360. Pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy plasuje się na 11. pozycji. Czy uda się dostać do np. TOP 5? W teorii jest to możliwe, w praktyce… Cóż, ta generacja nie jest jakoś specjalnie fenomenalna.

Kto z was nadal ma PS4 i korzysta z konsoli do grania?

