PS Plus rozdaje za darmo. Tylko dla członków | Newsy - PlanetaGracza

Jeśli macie subskrypcję PS Plus, możecie skorzystać z nowych darmowych dodatków dla graczy. Nie musicie za nie nic dodatkowo płacić, więc to niezła opcja!

PS Plus z nowościami za darmo

Od wczoraj członkowie PlayStation Plus Essential (i wyższych progów) mogą cieszyć się nowymi grami oferowanymi w ramach usługi. I to akurat dobra wiadomość, bo dostaliśmy tym razem bardzo solidny zestaw gier. Szczególnie powinien zainteresować Was polski RoboCop: Rogue City, czyli naprawdę udany FPS dla fanów klasycznej cyberpunkowej opowieści o „robo-gliniarzu”. To jednak tylko część korzyści wynikających z abonamentu. Na odebranie czekają przecież nowe dodatki! I tak, te kolejne, nie wczorajsze.

Sony ponownie rozdaje bonusy dla subskrybentów PlayStation Plus! Tym razem użytkownicy mogą odebrać specjalne pakiety dla dwóch gier free-to-play – 3on3 FreeStyle oraz Warlander. Jeśli gracie w któryś z tych tytułów, warto zgarnąć darmowe dodatki, które pomogą w rozgrywce.

Pierwszy pakiet to 3on3 FreeStyle PlayStation Plus Bundle. W środku znajdziecie zestaw przedmiotów oraz walutę w grze, co pozwoli lepiej dostosować swoją postać i wyróżnić się na boisku. 3on3 FreeStyle to dynamiczna koszykówka online, gdzie personalizacja i styl mają spore znaczenie, więc każda dodatkowa zawartość jest na wagę złota.

Drugi darmowy zestaw to Warlander PlayStation Plus Pack, czyli bonusowy pakiet dla fanów średniowiecznych starć w Warlander. Gra łączy elementy MOBA i bitew wieloosobowych, a nowy pakiet zapewnia dodatkowe przedmioty, które mogą pomóc w walce. To świetna okazja, by uzupełnić ekwipunek bez wydawania pieniędzy.

