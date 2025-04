Nowa darmowa premiera od weteranów komiksów i RPG-ów. Grę pobierzecie na Steam

Gra za darmo i to od Owlcat Games we współpracy z The Awkward Yeti? Brzmi w sumie dziwacznie, ale Awkward Valley to wyjątkowy „symulator produktywności”.

Nowo zapowiedziana gra Awkward Valley zaskakuje graczy nietypowym podejściem do tematu symulatorów – zamiast klasycznych pomysłów jak budowa miast czy zarządzanie farmą, twórcy postanowili skupić się na… produktywności. Co więcej, gra jest dostępna za darmo. I to na Steam!

Gra za darmo na Steam – premiera od cenionych twórców

Awkward Valley to tytuł, który stawia na humorystyczne podejście do tematów związanych z codziennymi wyzwaniami w pracy. Gracze będą zmagać się z różnorodnymi zadaniami, które, jak sugeruje tytuł, nie będą najłatwiejsze do wykonania. Zamiast typowego rywalizowania czy walki z potworami, celem gry jest poprawienie wydajności i rozwiązanie problemów związanych z nadmiarem obowiązków. Co ciekawe, jest to projekt stanowiący wstęp do nadchodzącego RPG-a w stylu Disco Elysium, Rue Valley.

Co ciekawe, jest to projekt dwóch cenionych firm – The Awkward Yeti oraz Owlcat Games. Ta pierwsza zdobyła popularność dzięki swoim oryginalnym projektom, takim jak seria komiksów (m.in. popularne w internecie Heart and Brain) i animacji. Studio jest znane przede wszystkim z tworzenia humorystycznych, ale również edukacyjnych treści, które poruszają codzienne wyzwania życia.

Z kolei Owlcat Games to zupełnie inna bajka — studio, które zasłynęło głównie z tworzenia gier RPG. Jest odpowiedzialne za takie tytuły jak Pathfinder: Kingmaker oraz Pathfinder: Wrath of the Righteous, które zdobyły uznanie dzięki głębokim mechanikom RPG, bogatym historiom i fantastycznym światom. Także to bardzo dziwaczne połączenie, ale skoro jest za darmo…

