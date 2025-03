Tanie przygodówki na Steam. 35 ofert do 10 złotych

Nowy i zarazem pierwszy tydzień kwietnia rozpoczynamy z przytupem. Zebraliśmy dla Was ponad trzydzieści ofert z tanimi grami przygodowymi na Steam, których cena nie przekracza 10 złotych! Jest tego na tyle sporo, że każdy powinien raczej znaleźć coś dla siebie.

Poszukujecie aktualnie dobrych gier przygodowych z solidnymi recenzjami, które dostarczą Wam porządnej rozgrywki? Lepiej trafić nie mogliście! Poniżej znajdziecie bowiem pokaźne zestawienie produkcji, których cena jest wyjątkowo przystępna. Przecenionych tytułów jest aż 35, a każdy z nich oferuje niezapomniane historie i emocjonujące eksploracje. Co jest zaś w tym wszystkim najlepsze? Za mniej niż 10 zł możecie zgarnąć gry na Steam, które na co dzień kosztują kilkadziesiąt złotych lub więcej. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę o klimatyczne przygody bez nadwyrężania swojego portfela.

Warto dodać, że wszystkie klucze Steam pochodzą z zaufanego sklepu Instant Gaming, który wielokrotnie testowaliśmy. Płatność możliwa jest m.in. BLIK-iem, a klucz otrzymujecie od razu po zakupie. Nie zwlekajcie – odkryjcie nowe światy i historie za jedyne kilka złotych! Zapraszamy do naszego zestawienia.

Najtańsze przygodówki na PC. Promocja na klucze Steam (część 1)

Beacon Pines

Beacon Pines to oryginalna gra przygodowa z elementami metroidvanii, za której stworzenie odpowiada niezależne amerykańskie studio Hiding Spot. Gracz wciela się w Lukę VanHorna, 12-letniego chłopca-jelenia mieszkającego w tytułowym miasteczku Beacon Pines. Po tym, jak Luca został osierocony przez tajemniczą śmierć ojca i zaginięcie matki, zamieszkał z babcią. Teraz, wraz z przyjaciółmi – energicznym Rolo i nowo przybyłą Beck – odkrywa mroczne sekrety swojego rodzinnego miasta. Beacon Pines, niegdyś kwitnące dzięki produkcji nawozów, popadło w ruinę po katastrofalnym Zatrutym Żniwie. Teraz tajemnicza firma Perennial Harvest próbuje odbudować miasteczko, ale jej intencje wydają się co najmniej podejrzane.

Co do samej rozgrywki, mamy tutaj unikalną mechanikę Charms; są to słowa kluczowe, które zbieramy podczas eksploracji i rozmów z postaciami niezależnymi. Słowa te można następnie wykorzystać w kluczowych momentach fabularnych, aby zmieniać bieg historii. Warto zaznaczyć, że gra pozwala na powrót do wcześniejszych punktów decyzyjnych, co umożliwia eksplorowanie alternatywnych ścieżek fabularnych. Mimo tego wszystkie zakończenia prowadzą jednak do jednego kanonicznego finału.

Deponia Doomsday

Deponia Doomsday to czwarta odsłona popularnej serii przygodówek point-and-click od niemieckiego studia Daedalic Entertainment. Głównym bohaterem ponownie jest Rufus – chaotyczny, ale też nieco egoistyczny antybohater. Tym razem fabuła skupia się na podróżach w czasie i próbach naprawienia błędów przeszłości. Rufus budzi się z koszmaru, w którym poświęcił siebie, aby uratować Deponię, ale jednocześnie doprowadził do katastrofy Elysium, czyli miasta unoszącego się nad planetą. W ramach rozgrywki eksplorujemy ręcznie rysowane lokacje, zbieramy przedmioty, a także rozwiązujemy oczywiście liczne zagadki.

