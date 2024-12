PS Plus kończy rok bez przytupu. Katastrofalnie niskie zainteresowanie nowymi grami

PS Plus na grudzień 2024 to najgorsza oferta w tym roku – wynika z najnowszych danych. Gracze nie są zainteresowani darmówkami od Sony.

Każdy chciałby pod choinką znaleźć coś fajnego – najnowszą, wymarzoną grę, sprzęt czy konsolę. Czasami korporacje doskonale o tym wiedzą, więc Epic Games Store ruszyło już z nowymi darmówkami, a i EA oferuje prezenty graczom posiadającym abonament Xbox Game Pass. Tymczasem Sony… no cóż, nieszczególnie się udało.

PS Plus na grudzień 2024 zawiodło

Jak donosi serwis True Trophies, oferta PS Plus Essential na grudzień 2024 okazała się najgorszą dla graczy w całym, bieżącym roku. W jaki sposób można tak uznać? To proste – zainteresowanie najnowszymi grami oferowanymi w ramach usługi jest katastrofalnie niskie. W porównaniu do listopadowej oferty, mówimy o spadku aż 10,9% aktywnych graczy. Oznacza to, że sporo osób po prostu nie chce grać w najnowsze sprezentowane im produkcje.

Jest to o tyle dziwne, że sama oferta tak naprawdę nie jest zła. Dostaliśmy przecież zaskakująco udane Aliens: Dark Descent czy zdobywcę GOTY, absolutnie uwielbiane It Takes Two. Jest też niezależne, choć polecane przez wiele osób Temtem. Mimo że gry są co najmniej dobre, gracze niekoniecznie chcą w nie grać. A może po prostu nie mają czasu, przygotowując się do świąt? W każdym razie wynika z tego, że grudniowa oferta PS Plus Essential jest tą, która w tym roku przyciągnęła przed konsole najmniej graczy.

Źródło: TrueTrophies