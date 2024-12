Wyciekła nowa darmowa gra od Epica. Gigantyczny, uwielbiany hicior

Epic oficjalnie rusza w tym roku ze świątecznym rozdawnictwem. Wedle informacji, platforma ma oferować codziennie nową grę dostępną za darmo przez 24 godziny, począwszy już od najbliższego czwartku. Warto przypomnieć, że do tej pory nadal możecie zgarnąć bez opłat naprawdę fajną grę z uniwersum Władcy Pierścieni.

Nowa gra za darmo od Epica wyciekła

Drugim gwiazdkowym prezentem, a zarazem pierwszym dostępnym wyłącznie przez 24 godziny ma być Vampire Survivors. Ta niszowa – jak mogłoby się wydawać – gra, jest tak naprawdę gigantycznym hitem. Na platformie Steam tytuł ten cieszy się niesłabnącą popularnością, nieustannie przyciągając przed ekrany nowych graczy. W szczytowym momencie jednocześnie grało w niego ponad 77 tysięcy osób!

Patrząc na screeny czy zwiastun, nie wygląda szczególnie imponująco, ale w istocie Vampire Survivors wprowadziło niejako rewolucję. Tak jak gry jak choćby Dusk ożywiły i zdefiniowały boomer shootery, tak produkcja poncle wyniosła gry typu bullet hell na nowy poziom. Do tej pory Vampire Survivors może pochwalić się “przytłaczająco pozytywnymi” ocenami na platformie Valve. Do tego ukazała się też na innych platformach, jak choćby Xbox czy PlayStation.

Na razie to jedynie przeciek. Donosi o nim kanał Should I Play It? na YouTubie, nieszczególnie powołując się na swoje źródła. Billbil-kun, znany insider związany z promocjami, nadal milczy. Polecam więc nie brać do siebie tych rewelacji, a podchodzić do nich z dystansem. Vampire Survivors wydaje się jednak bardzo sensowną pozycją, bo przecież gra ta nie kosztuje wiele, a i tak liczy sobie ponad dwa lata. Obecnie twórcy utrzymują się głównie ze sprzedaży DLC, więc rozdawanie podstawowej wersji miałoby potencjał na jeszcze większy zarobek.

