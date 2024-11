PS Plus na grudzień “posysa”. Gracze rozżaleni nowymi grami

Wszyscy spodziewali się czegoś mocnego. Potężnego. Wiecie, takiego pierdyknięcia, że konkurencji spadną czapki z głów. Nic takiego niestety się nie stało, choć z drugiej strony ciężko mówić, że zestaw gier na grudzień nie jest solidny. Bo jest, ale… niekoniecznie patrząc na okoliczności.

PS Plus na grudzień 2024 zawodzi

Wczoraj Sony oficjalnie ujawniło pełną ofertę planu Essential dla graczy na PS4/PS5 w następnym miesiącu. W teorii powinien to być mocny zestaw gier, bo przecież wielkimi krokami zbliżają się święta, a co za tym idzie – każdy liczy na jakieś konkretne prezenty. No i nie można zapominać o niezwykle kluczowym momencie w historii całej marki PlayStation. To właśnie w grudniu obchodzi ona swoje 30-lecie. Nie wiem, czy da się znaleźć lepsze powody do tego, aby rozdawać graczom gigantyczne hity w ramach PS Plus.

Sony chyba tego nie zrozumiało. A przynajmniej zdaniem wielu graczy na Reddicie czy w komentarzach pod wpisem na blogu PlayStation. Sporo osób narzeka, że nie jest to zestaw gier godny świątecznego miesiąca, a co dopiero 30-lecia. Dla wielu to wręcz jedna z najsłabszych ofert od dawna. Dodam tylko, że w abonamencie znajdzie się It Takes Two, Aliens: Dark Descent i TemTem. Co najmniej dwie (w TemTem nie grałem) to cenione, bardzo udane produkcje, choć faktycznie ciężko mówić o czymś bijącym rekordy popularności.

“I grudzień posysa” – pisze jeden z rozżalonych graczy. “Miesiąc po miesiącu, jest coraz gorzej” – twierdzi inny. “Oczekiwałem czegoś więcej, skoro w grudniu marka obchodzi 30. urodziny” – dodaje kolejny. Oczywiście nie brakuje też zachwytów osób, które nie miały jeszcze okazji ograć niektórych z nowych prezentów w ofercie, ale nikną one na tle powszechnego zawodzenia.

Na osłodę zbliża się darmowy weekend multiplayer.

