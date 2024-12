Nowa korzyść dla graczy z PS Plus. Już teraz mogą zacząć oszczędzać na grach

Sony kolejny raz oferuje wcześniejszy dostęp do zimowej wyprzedaży w PS Store. Zarezerwowany jest wyłącznie dla posiadaczy abonamentu PS Plus.

Sony kolejny raz kusi użytkowników posiadających abonament PlayStation Plus. Członkowie subskrypcji mogą jako pierwsi skorzystać z najnowszych okazji przeznaczonych na startującą niebawem zimową wyprzedaż.

To już tradycja – Sony raz na jakiś czas umożliwia wcześniejszy dostęp do wielu ofert, zarezerwowany tylko dla graczy opłacających abonamentu PS Plus. Przed wszystkimi innymi możecie więc cieszyć się promocjami. W ten sposób dowiedzieliśmy się również, które gry czekają obniżki i na co najbardziej zwrócić uwagę. Wybraliśmy kilka najciekawszych ofert.

Wcześniejszy dostęp do zimowej wyprzedaży dla posiadaczy PS Plus – wybrane oferty:

Pełną stronę wyprzedaży wraz ze wszystkimi innymi ofertami znajdziecie w tym miejscu. Wydarzenie dla wszystkich graczy – także i tych bez Plusa – startuje najpewniej 19 grudnia 2024 roku i potrwa do samego początku przyszłego roku. Będzie więc sporo czasu na zastanowienie się, które gry z waszych list życzeń warto sobie sprezentować.

Posiadacze PS Plusa nadal powinni pamiętać o najnowszych grach w usłudze oraz tych, które niestety z niej wylatują. A trochę ich jest.

Źródło: Reddit