Pakiet do Marvel Rivals za darmo dla posiadaczy PlayStation Plus

W PS Store na subskrybentów usługi PS Plus czeka nowy darmowy dodatek! Teraz swoją własną paczkę DLC dostali gracze Marvel Rivals!

Rzecz jasna, aby odebrać ten prezent, trzeba posiadać wykupiony abonament. Da się na szczęście na nim oszczędzić, bo za kody doładowujące do PSN zapłacicie o wiele mniej na Instant-Gaming. W ten sposób możecie kupić nie tylko gry, ale też i usługi.

Marvel Rivals z limitowanym pakietem w PS Plus

​Jeśli jesteś fanem Marvel Rivals i posiadasz aktywną subskrypcję PlayStation Plus, czeka na Ciebie darmowy pakiet zawierający wyjątkowe dodatki dla postaci Squirrel Girl. Pakiet ten można pobrać bez dodatkowych opłat z PlayStation Store. Zawiera on unikalny strój „Pakiet miejskiego łowcy”, animację MVP, spray, plakietkę oraz 300 chronożetonów.​

Aby odebrać pakiet, wystarczy zalogować się na swoje konto PlayStation z aktywną subskrypcją PS Plus (niezależnie od poziomu), przejść do sklepu PlayStation Store i wyszukać „Marvel Rivals – Pakiet S2”. Możecie też skorzystać z powyższego linka bezpośredniego. Po dodaniu do biblioteki, zawartość będzie dostępna w grze. Warto się pospieszyć, ponieważ oferta może być ograniczona czasowo.​

Marvel Rivals to dynamiczna gra akcji, która zdobyła popularność dzięki intensywnym starciom i różnorodnym postaciom z uniwersum Marvela. Jak na razie tytuł nie miał zbyt wiele darmowych skinów ani możliwości ich zdobycia, więc tak naprawdę każda tego typu okazja jest na wagę złota dla fanów.

Źródło: PS Store