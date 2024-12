Wielki hit EA do zgarnięcia za darmo dla części graczy, ale trzeba się mocno pospieszyć

Kultowa seria strzelanek niegdyś mogła faktycznie konkurować z cyklem Call of Duty, lecz w wypadku BF2042 twórcy niejako się zapodziali, dlatego też tak głośno zapowiadają kolejną, nadchodzącą odsłonę. Zanim jednak dojdzie do jej premiery, warto ograć udane części marki sprzed lat. Jedną z nich jest choćby Battlefield 1, który posiadacze abonamentu Xbox Game Pass Ultimate lub EA Play mogą zgarnąć za darmo. I to na zawsze, a nie w ramach samej tylko subskrypcji.

Gra za darmo od EA

Od 17 do 26 grudnia 2024 roku Electronic Arts rozdaje gry, dodatki i inne cyfrowe rzeczy zupełnie za darmo, lecz jest w tym haczyk. Nie każdy może to wszystko zgarnąć, bo trzeba posiadać aktywne członkostwo EA Play zawarte w ramach Xbox Game Pass Ultimate. Warto zaznaczyć, że czasu na odebranie konkretnych pozycji nie jest wiele, bo każda gra dostępna jest wyłącznie przez 24 godziny. Od nocy można odbierać pierwszy z prezentów.

Battlefield 1 może i nie jest najlepszą odsłoną serii, lecz z pewnością zachwyciła wielu graczy, spragnionych zresztą historycznych konfliktów, a nie futurystycznych bitew. Gra nadal cieszy się sporą popularnością i wcale nie jest trudno znaleźć graczy na serwerach. To z kolei powoduje, że EA wybrało świetną grę na prezent. Szkoda tylko, że przeznaczony jest dla abonentów, ale chyba nie można mieć wszystkiego, prawda?

W ciągu 10 dni członkowie mogą zdobyć duże prezenty, rozpakowując cyfrowe podarki w postaci ulubionych tytułów EA i treści, w tym Battlefield 1: Revolution, The Sims 4 Home Chef Hustle Stuff Pack, Titanfall 2: Ultimate Edition, 500 punktów PGA Tour w EA Sports PGA Tour i nie tylko. – czytamy na blogu Microsoftu

Jak więc widzicie – to dopiero początek 10-dniowej serii prezentowej od EA. Codziennie mamy dostać nową nagrodę i choć ich kolejność jest niewiadoma, to chyba poznaliśmy wszystko, co przygotował dla nas Microsoft wespół z Electronic Arts. Na blogu znajdziemy obrazek, który wyszczególnia wszystkie 10 gier i dodatków dostępnych w ramach prezentów. Wygląda na to, że oprócz BF1, gracze mogą liczyć również na Titanfall 2, punkty do PGA Tour, Fight Night Champion czy Star Wars Battlefront II.

Źródło: Microsoft