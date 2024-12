PS Plus dzisiaj z nowościami. 12 gier, 2 dodatki za darmo

Przyszła pora rozpakować prezencik w postaci nowych gier z oferty PS Plus grudzień 2024. Dzisiaj posiadacze abonamentów Extra i Premium otrzymali sporą porcję nowości, a do jednej z nich warto dobrać dodatki za darmo.

Każdy trzeci wtorek miesiąca oznacza nową porcję nowości w katalogach PS Plus Extra i Premium. A tak się składa, że to już dzisiaj, zatem przypominamy, jakie nowe gry lądują w usłudze. Posiadacze abonamentu niech pamiętają też, że dzięki Plusowi mają wcześniejszy dostęp do zimowej wyprzedaży w PS Store, choć prawdę mówiąc, ciekawsze tytuły znajdziemy w naszym wyborze 22 tytułów do 10 zł z groszami z trwającej jeszcze do 21 grudnia wyprzedaży w sklepie PlayStation.

PS Plus grudzień 2024. Gry dostępne od 17 grudnia

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2 (tylko w Premium)

Część oferty Premium na grudzień została udostępniona kilka dni wcześniej. Warto przypomnieć, że są to następujące tytuły: Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves oraz Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

Jakie dodatki za darmo do nowości z PlayStation Plus?

Pobierając Sonic Frontiers, możecie od razu sięgnąć po dwa dodatki za darmo, które znajdziemy w PS Store. DLC zawierają nowe stroje dla niebieskiego bohatera, w tym całkiem urocze świąteczne wdzianko. Dodatki pobierzecie pod tymi linkami:

