Nowa gra Remedy z datą premiery. Od razu pojawi się w Xbox Game Pass i PS Plus

​Remedy Entertainment ogłosiło premierę swojej pierwszej gry multiplayer – FBC: Firebreak zadebiutuje 17 czerwca 2025 roku. Ta trzyosobowa kooperacyjna strzelanka osadzona w uniwersum Control będzie dostępna na PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co istotne, gra trafi od razu do katalogów subskrypcyjnych: PlayStation Plus Extra/Premium oraz Xbox Game Pass.

W FBC: Firebreak gracze wcielą się w członków jednostki Firebreak. Będziemy więc walczyć z nadprzyrodzonymi zagrożeniami w siedzibie Federalnego Biura Kontroli. Gra oferuje misje typu PvE, które można rozgrywać w trybie kooperacji z innymi graczami lub z towarzyszącymi AI. System „Requisitions” pozwala na odblokowywanie nowego sprzętu i kosmetycznych dodatków za pomocą waluty zdobywanej w grze. Obędzie się bez konieczności korzystania z mikropłatności wpływających na rozgrywkę. Gra ma zasłynąć również tym, że nie będzie wywoływała syndromu FOMO.

Dla subskrybentów PlayStation Plus Extra/Premium oraz Xbox Game Pass to doskonała okazja, by bez dodatkowych kosztów zanurzyć się w nowej przygodzie w świecie Control. Dla pozostałych graczy gra będzie dostępna w cenie 39,99 USD. Pojawi się też wersja Deluxe z paczką dodatkowych DLC (praktycznie same rzeczy kosmetyczne, skiny, paczki audio czy naklejki) za 49,99 USD. Posiadacze podstawowej edycji będą mogli ulepszyć ją za opłatą 10 dolarów.

Źródło: mp1st