PS Plus Extra na czerwiec 2024. Gry marzenia i data ujawnienia oferty

Wszystkie gry na PS5 i PlayStation 4 z oferty PS Plus Extra na czerwiec 2024 zostaną ujawnione za kilka dni. Zobacz, kiedy konkretnie je poznamy i czego życzy sobie społeczność.

Czerwiec jest wyjątkowym miesiącem dla posiadaczy oferty PS Plus. Z okazji Days of Play 2024 otrzymaliśmy bonusowe gry w katalogach Extra i Premium, a od dzisiaj możemy pobierać odświeżoną graficznie wersję kultowej odsłony GTA. Trwa również wyprzedaż w PlayStation Store, z której wybraliśmy 20 najlepszych gier w cenie od 4 do 35 zł. Słowem – dużo się dzieje!

Tanie doładowania PSN w Instant Gaming – płatności BLIK (linki afiliacyjne)

(linki afiliacyjne) 200PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 171,29 zł

100PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 85,63 zł

50PLN – doładowanie do PlayStation Store – kup za 45,36 zł

A kiedy poznamy całą ofertę PS Plus Extra na czerwiec?

Jednak nadal czekamy na pełną i oficjalna listę gier PS Plus Extra i Premium na ten miesiąc. Ta zostanie pokazana już w nadchodzącą środę, czyli 12 czerwca, tuż po godzinie 17:30 czasu polskiego. Oczywiście od razu ją dla Was opublikujemy. Nowości będą dostępne do pobrania w usłudze od wtorku 18 czerwca, od godziny 11:00 czasu polskiego.

Pamiętajcie, że wraz z dodaniem nowości do katalogu Extra, zniknie z niego kilkanaście tytułów, które już się w nim znajdują. Stracimy bezpowrotnie dostęp do 14 gier, o których pisaliśmy tutaj oraz tutaj. Niewątpliwie, największą stratą w czerwcu będzie GTA 5. Dobrze zatem, że Sony dało nam inną odsłonę w zamian, o której już wyżej wspominałem.

Jakich gier w PS Plus Extra oczekuje społeczność?

Na forum Reddit rozpoczęło się typowanie gier do nowej oferty PS+. Pomysłów jest sporo i w zasadzie każdy chce coś innego. Jednak trzy tytuły pojawiają się dosyć często i szczerze – dobrze byłoby zobaczyć je w usłudze.

Niezmiennie w najczęściej “proszonych” grach pojawia się Hades, czyli roguelike’owy dungeon crawler, osadzony w świecie znanym z greckiej mitologii. Sporo osób chciałoby przytulić w czerwcu Dead Island 2, zabierające nas w objęcia apokalipcy zombie w Los Angeles. Ciekawą propozycją, i moim zdaniem najfajniejszą, jest jednak High on Life. To przesiąknięta humorem strzelanka, w której walczymy z kosmitami “żyjącymi” giwerami.

A Ty jakie gry najchętniej chciałbyś zobaczyć w nowej ofercie PlayStation Plus? Wymieniajcie swoje typy w komentarzach!

Źródło: Reddit