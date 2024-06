Z pierwszych informacji o aktualizacji katalogu PS Plus Extra w czerwcu wynikało, że Sony usunie z niego 12 gier. Niestety, do tej niechlubnej listy doszły kolejne tytuły na PS5 i PS4.

Od dzisiaj możemy odbierać gry z oferty PS Plus Essential wraz z darmowymi dodatkami. Poznaliśmy też wcześniej część tytułów Extra i Premium na ten miesiąc. Pełna oferta dla wyższych progów zostanie ujawniona w przyszłym tygodniu. Dzisiaj przychodzimy do Was z nieco gorszymi wieściami, a dotyczą one aktualizacji katalogu Extra, która nastąpi 18 czerwca.

Podawaliśmy już listę tytułów opuszczających ofertę Extra w czerwcu i znajduje się na niej 12 gier. Pożegnamy się m.in. z GTA 5 oraz MotoGP 23. Pełny spis przypomnicie sobie w tej wiadomości. Jednak do znanej już dwunastki dołączają dwie kolejne gry, zatem łącznie Sony zablokuje nam dostęp do 14 pozycji.

PS Plus Extra w czerwcu opuszczą jeszcze dwie gry

Okazuje się, że 18 czerwca stracimy również dostęp do Slime Rancher. To sandboksowa gra akcji z elementami symulatora ekonomicznego, która jest bardzo wysoko oceniana w PS Store. Średnia ocen przy tym tytule wynosi 4.52/5. Możemy tutaj wcielić się w farmerkę, która w poszukiwaniu lepszego życia postanawia wyprowadzić się na daleką prerię, gdzie… wypasa kolorowe żyjątka przypominające żelki.

Druga odchodząca gra to natomiast Telling Lies, czyli duchowy następca dosyć znanej przygodówki Her Story. Gra jest thrillerem śledczym, który sadza nas przed laptopem, na którym znajduje się skradziona baza nagrań wywiadu. Nagrania pokazują prywatne życie czterech osób, których łączy pewna tajemnica.

Dajcie znać, czy szkoda Wam będzie usuwanych tytułów z PS Plus Extra. Mamy nadzieję, że pełna lista dodawanych gier zrekompensuje nam z nawiązką zapowiedziane straty.

