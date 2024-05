Pierwsze wieści o PS Plus czerwiec 2024 to nic dobrego

Zbliżamy się do ujawnienia oferty PS Plus czerwiec 2024 dla progu Essential, ale zanim to nastąpi, mamy pierwsze informacje o aktualizacji katalogu Extra. I są to wieści bardzo złe dla posiadaczy abonamentu.

Stało się, GTA V zniknie z PS Plus Extra wraz z aktualizacją oferty na czerwiec. Łącznie stracimy dostęp do 12 gier na PS5 i PlayStation 4 i jeśli chcecie jeszcze cos ukończyć oraz wbić platynę, poniżej znajdziecie niezbędne informacje.

PS Plus czerwiec 2024 – platyny w grach usuwanych z katalogu Extra

Zacznijmy od tego, że wszystkie gry, które wymieniamy na liście, znikną z usługi 18 czerwca o godzinie 11:00 czasu polskiego. Do tego czasu możemy je ogrywać, później zostaną zablokowane.

Łowcy platyn, którzy chcą szybko wbić pucharki w odchodzących tytułach, mogą szybko je zdobyć w SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, DC League of Super-Pets The Adventures of Krypto and Ace, Dodgeball Academia oraz The Wild At Heart. W przypadku tych gier, wystarczy dosłownie kilka godzin przy każdej, by zaliczyć wszystko na 100 procent.

Reszta, pod względem platyn, to średniak. Wyjątek jest jeden – GTA V. Kto marzy o platynce w tytule od Rockstar Games i chce ją ogarnąć jeszcze w PS Plus, musi od razu zaczynać zabawę. Tutaj 100 godzin nie wystarczy i w zasadzie jest to minimalny pułap. Do tego mamy 7 trofeów, które można przypadkowo pominąć, co czyni sięgnięcia po platynę jeszcze trudniejszym. Nieco trudności może sprawić ponadto The Talos Principle z 10 pomijalnymi pucharkami.

Ostrzegamy jednocześnie przez Baja: Edge of Control HD. Choć zdobycie platyny nie powinno być tutaj trudne, to w praktyce jest inaczej przez błędy. Czasem pucharki nie wpadną na Twoje konto mimo tego, że spełnisz warunki, by je mieć.

Grand Theft Auto V

Trudność zdobycia platyny: 6/10

6/10 Czas gry, by zdobyć platynę: 100+ godzin

100+ godzin Pomijalne trofea: 7

MotoGP 23

Trudność zdobycia platyny : 5/10

5/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 30-40 godzin

30-40 godzin Pomijalne trofea: 0

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom

Trudność zdobycia platyny : 3/10

3/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 10-20 godzin

10-20 godzin Pomijalne trofea: 0

Monster Jam: Steel Titans

Trudność zdobycia platyny : 4/10

4/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 20-25 godzin

20-25 godzin Pomijalne trofea: 0

Unturned

Trudność zdobycia platyny : 4/10

4/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 20-30 godzin

20-30 godzin Pomijalne trofea: 0

Brothers: A Tale of Two Sons

W tej grze nie ma platynowego trofeum

Trudność zdobycia trofeów dostępnych w grze: 2/10

Czas potrzebny do zebrania pucharków: 2-5 godzin

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Trudność zdobycia platyny : 2/10

2/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 2-5 godzin

2-5 godzin Pomijalne trofea: 0

Dodgeball Academia

Trudność zdobycia platyny : 3/10

3/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 10-15 godzin

10-15 godzin Pomijalne trofea: 3

The Talos Principle

Trudność zdobycia platyny : 3/10

3/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 10-15 godzin

10-15 godzin Pomijalne trofea: 10

Baja: Edge of Control HD

Trudność zdobycia platyny : 8/10 (przez pojawiające się błędy – trofea potrafią się nie naliczyć mimo spełnienia warunków)

8/10 (przez pojawiające się błędy – trofea potrafią się nie naliczyć mimo spełnienia warunków) Czas gry, by zdobyć platynę : 40-50 godzin

40-50 godzin Pomijalne trofea: 0

The Wild at Heart

Trudność zdobycia platyny : 2/10

2/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 8-10 godzin

8-10 godzin Pomijalne trofea: 1

Indivisible

Trudność zdobycia platyny : 3/10

3/10 Czas gry, by zdobyć platynę : 25-30 godzin

25-30 godzin Pomijalne trofea: 1

Mamy nadzieje, że powyższe zestawienie pomoże Wam choćby trochę w rozplanowaniu grania w nadchodzących dniach.

Źródło: Truetrophies