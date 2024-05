Sony zaskakuje 15. grami! PS Plus czerwiec 2024 ujawnione

Zamiast jutro po południu, już dzisiaj możemy podać Wam oficjalną listę gier, które wpadną do oferty PS Plus Essential na czerwiec. Przygotowano dla nas trzy tytuły, które będą dostępne do pobrania od pierwszego wtorku miesiąca, a więc od 4 czerwca. Ponadto dowiedzieliśmy się, że już 7 czerwca do katalogu Extra trafi m.in. GTA: San Andreas – The Definitive Edition!

PS Plus czerwiec 2024 – oferta Essential

Zacznijmy od oferty Essential. Znajdziemy w niej następujące tytuły:

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Pierwsze gry z oferty PS Plus Extra na czerwiec

Tutaj najbardziej znaną produkcją jest Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition oraz Lego Marvel Super Heroes 2. Zwróćcie uwagę na to, że poszczególne gry będą trafiały do nas w różnych dniach:

Dredge (PS4/PS5 – dostępne od 29 maja)

(PS4/PS5 – dostępne od 29 maja) Lego Marvel Super Heroes 2 (PS4 – dostępne od 31 maja)

(PS4 – dostępne od 31 maja) Cricket 24 (PS4/PS5 – dostępne od 5 czerwca)

(PS4/PS5 – dostępne od 5 czerwca) Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS4/PS5 – dostępne od 7 czerwca)

PS Plus Premium na czerwiec to sporo klasyki, w tym Tomb Raider Legend z PS2

Tutaj warto zaznaczyć, że to bonusowe gry dla subskrybentów Premium, zatem Sony jeszcze dorzuci do tej listy kolejne tytuły. Póki co ujawniono następujące produkcje:

Tomb Raider Legend (PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca)

(PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca) Star Wars: The Clone Wars (PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca)

(PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca) Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca)

(PS2 Classics – dostępne od 11 czerwca) Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PS VR2 – dostępne od 6 czerwca)

(PS VR2 – dostępne od 6 czerwca) Walkabout Mini Golf (PS VR2 – dostępne od 6 czerwca)

(PS VR2 – dostępne od 6 czerwca) Synth Riders (PS VR2 – dostępne od 6 czerwca)

(PS VR2 – dostępne od 6 czerwca) Before Your Eyes (PS VR2 – dostępne od 6 czerwca)

(PS VR2 – dostępne od 6 czerwca) The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 (PS VR2 – dostępne od 6 czerwca)

I jak podoba się Wam taka oferta PS Plus na czerwiec 2024?

Źródło: PlayStation Blog