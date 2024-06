PS Plus dzisiaj z gigantycznym hitem od Rockstar. Dodatkowa gra w ofercie na czerwiec

Sony oddało w ręce posiadaczy abonamentu PS Plus Extra prawdziwą perełkę. To kultowa odsłona GTA w odświeżonej formie. Lepsza grafika to nie wszystko.

Choć nie znamy jeszcze oficjalnej oferty PS Plus Extra na czerwiec 2024, to możemy od dzisiaj pobierać kolejny bonusowy tytuł na ten miesiąc. Sony postanowiło udostępnić dodatkowe gry jeszcze przed ogłoszeniem “podstawowej” listy gier. To prezenty dla graczy z okazji wydarzenia Days of Play 2024.

PS Plus z GTA: San Andreas w ulepszonej wersji

Podczas gdy z wcześniejszej bonusowej gry wypadało się tylko śmiać, z tej dzisiejszej możemy być bardzo zadowoleni. W końcu otrzymaliśmy Grand Theft Auto: San Andreas. Nawet jeśli lata temu ukończyliście ten tytuł, to warto zajrzeć do niego ponownie. W katalogu Extra pojawił się on bowiem w wersji The Definitive Edition. Oznacza to liczne usprawnienia. Jak wypunktowano w PS Store, są to:

nowe otoczenie oraz efekty świetlne,

tekstury w wysokiej rozdzielczości,

zwiększony dystans renderowania obiektów,

sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto V,

i inne usprawnienia.

Na poniższym zwiastunie możecie zobaczyć, jak poprawione GTA: San Andreas prezentuje się w porównaniu do oryginału. Różnic nie musimy szukać z lupą, ponieważ zmiany są bardzo widoczne. Grę możemy już pobierać pod tym adresem z PlayStation Store.

Niestety są również gorsze wieści dla fanów GTA posiadających abonament PS Plus. 18 czerwca z katalogu Extra zniknie GTA 5. To jedna z 14 usuwanych w tym miesiącu gier.

Źródło: PlayStation Blog