20 gier od 4 do 35 zł. Tak tanich hitów na PS5 i PS4 dawno nie widziałem

W PS Store możemy korzystać z nowych promocji na gry dla konsol PS5 i PlayStation 4. Choć jest ich prawie tysiąc, my wybraliśmy dla Was 20 najtańszych i najlepszych tytułów. Najdroższa gra z tego zestawienia nie kosztuje nawet 35 zł.

Sony wystartowało z przecenami gier z okazji Days of Play 2024. Choć często bywa tak, że na wyprzedażach w PS Store… i tak jest drogo, tym razem okazało się, że mamy do wyboru naprawdę sporo świetnych gier na PS5 i PS4 w okazyjnych cenach. Tylko trzeba je wyszukać, przedzierając się przez niemal 1000 pozycji objętych promocją.

Postanowiliśmy pomóc i nie dość, że wybraliśmy 20 tanich gier z dobrymi ocenami, to jeszcze podsyłamy Wam linki do promocji na doładowania PSN. Zatem ceny, które zobaczycie przy poszczególnych tytułach, można jeszcze bardziej obniżyć, gdy tanio doładujemy swój portfel. Doładowania pochodzą ze sprawdzonego sklepu Instant Gaming, gdzie zapłacisz za nie korzystając np. z BLIK.

Wszystkie ceny obniżysz dodatkowo z tanimi doładowaniami PSN

Tanie gry na PS5 i PS4. Oto nasz wybór z promocji Days of Play 2024

Wśród polecanych gier znajdziemy takie hity, jak choćby Metro Exodus, Dead Island Definitive Collection, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration czy DOOM Slayers Collection. A to tylko mały teaser tego, co można kupić do 35 zł. Tradycyjnie zestawienie rozpocznę od najtańszej gry, którą wybrałem. A jest nią kapitalny i bardzo grywalny…

SteamWorld Dig

Pamiętam ten tytuł jeszcze z Nintendo 3DS. I pamiętam, że nie odszedłem od konsolki, dopóki go nie ukończyłem. Po kilku latach doczekał się on wersji m.in. na konsole PlayStation. Jeśli nie mieliście z nim styczności, za 4 zł gorąco polecam. To zręcznościowo-platformowa produkcja, osadzona w uniwersum łączącym steampunk i Dziki Zachód. Widać w niej też wpływy Metroidvanii. Wcielamy się w Rusty’ego, samotnego górnika, który wchodzi pod ziemię, zdobywając bogactwa i jednocześnie odkrywając starożytne zagrożenie, które czai się w głębi.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Po tanim wstępie, proponujemy sięgnąć po Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. To wypasiona edycja gry, która zawiera oprócz “podstawki” kilka dodatków i urozmaiceń. Tak przedstawiono dodatkową zawartość w PS Store:

Gra obejmuje nową zawartość „Więzy krwi” w trybie jednoosobowym z obsługą PS VR, współpracę w sieci w trybie wytrzymałości, poziom trudności „Supertwardziel” w kampanii, strój i broń 20 Year Celebration, 5 klasycznych skórek, całą opublikowaną dotąd zawartość do pobrania, czyli dodatki „Baba Yaga: Świątynia Wiedźmy’ i „Przebudzenie zimnej ciemności’, tryb wytrzymałości, 12 strojów, 7 broni i 35 kart ekspedycji. Ponad 50 godzin gry oraz nominacje do ponad 85 nagród świadczą o tym, że jest to najobszerniejsza edycja tej docenionej gry. PS Store

Kup Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration za 22,80 zł (cena przed promocją – 129 zł)

Injustice 2

Dobrej promocji doczekała się również bijatyka Injustice 2, w której możemy powalczyć bohaterami z uniwersum DC. Wątek fabularny opowiada o konflikcie Batmana z reżimem Supermana. Na arenie walki zobaczymy również Harley Quinn, Wonder Woman, Cyborga czy Green Lanterna. Łącznie mamy do wyboru aż 28 postaci, które zmierzą się w kultowych miejscach znanych z komiksów czy filmów. Powalczymy m.in. na Atlantydzie, w Gotham City oraz w Metropolis.

Kup Injustice 2 za 17,80 zł (cena przed promocją – 89 zł)

Metro Exodus

Kto nie miał jeszcze okazji zagrać w Metro Exodus, powinien nadrobić zaległości i to nie tylko dlatego, że można teraz wyrwać ten tytuł za 19,35 zł. To doskonały FPS w postapokaliptycznym klimacie, który łączy w sobie walkę, skradanie się, eksplorację i surwiwalowy horror.

Kup Metro Exodus za 19,35 zł (cena przed promocją – 129 zł)

Mother Russia Bleeds

Pora przełożyć tanie gry… czymś tańszym. Zanim przejdziemy do kolejnych dużych gier AAA, polecamy Wam naprawdę niezłą chodzoną bijatykę retro Mother Russia Bleeds. Gra jest brutalna, tak samo jak świat, w którym została osadzona. Przenosimy się bowiem na ulice byłego Związku Radzieckiego i wcielamy w postać uzależnionego od narkotyków anty-bohatera imieniem Siergiej. Jeśli lubicie gry w stylu Streets of Rage lub Hotline Miami, bierzcie bez zastanowienia.

Kup Mother Russia Bleeds za 5,90 zł (cena przed promocją – 59 zł)

Dishonored 2

Dishonored 2 to pierwszoosobowa gra akcji od Arkane Studios, która zdobyła ponad 100 tytułów GOTY. Wkraczamy tutaj do świata przepełnionego magią i steampunkiem z industrialną estetyką przełomu XIX i XX wieku. Na początku rozgrywki wybieramy jedną z dwóch dostępnych postaci, po czym trafiamy do rozległego świata, w którym rozgrywka przypomina nieco skradankową serię Thief. Z przeciwnikami możemy radzić sobie na różne sposoby, od skrytobójstwa, poprzez ogłuszanie, do likwidowania ich w otwartej walce. Co ciekawe, całą grę da się ukończyć nie zabijając ani jednego wroga!

Kup Dishonored 2 za 17,80 zł (cena przed promocją – 89 zł)

Serious Sam: Siberian Mayhem

Serious Sam: Siberian Mayhem jest co prawda dodatkiem do Serious Sam 4, ale jest to dodatek samodzielny, więc możemy w niego zagrać bez wspomnianej podstawki. A warto, jeśli lubicie chaos, ogromne giwery, tony wybuchów i hordy potworów z kosmosu. Trafiamy na Syberię, w tym do miasta duchów, gdzie musimy schwytać zdradzieckiego generała Branda. Nie będzie to wcale takie proste…

Kup Serious Sam: Siberian Mayhem za 31,15 zł (cena przed promocją – 89 zł)

