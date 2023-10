Na parę lat po premierze dobrze wiemy, czego można spodziewać się po PlayStation 5. Konsola od Sony to świetne urządzenie dla graczy, nie jest jednak pozbawiona wad. Na jakie problemy z PS5 możemy się natknąć? Zebraliśmy wszystkie usterki i awarie, które mogą przytrafić się naszej maszynce do grania w gry wideo.

PlayStation 5 zawiesza się lub wyłącza podczas gry

Problemy z PS5 mogą dotyczyć zawieszania się lub wyłączania konsoli w trakcie gry. Takie usterki były zgłaszane przez graczy najczęściej krótko po premierze konsoli. Wydaje się, że po czasie Sony naprawiło to wraz z kolejnymi aktualizacjami i wersjami konsoli. Mimo to, wyłączanie się konsoli może nadal występować. Co jest przyczyną takich problemów?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nasz system jest aktualny. W razie potrzeby należy pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację. Jeżeli nadal PS5 się wyłącza, problem może stanowić też zasilacz. Warto sprawdzić, czy kabel jest odpowiednio podpięty i w żadnym miejscu nie został uszkodzony. Wadliwy zasilacz może spowodować poważne problemy z konsolą, dlatego trzeba na niego uważać.

Innym powodem wyłączania się PS5 jest przegrzewanie się konsoli. Gdy PlayStation 5 się samoczynnie wyłączy, sprawdźmy, czy aby na pewno obudowa lub okolice wywiewu nie są nadwyraz gorące. Wysoka temperatura podzespołów może sprawić, że system wyłączy się w celu ochłodzenia. Do przegrzewania się konsoli PS5 może prowadzić np. złe ustawienie sprzętu, ciasna półka z brakiem przepływu powietrza lub kurz osadzający się na wentylatorze.

Kod błędu PS5. Co oznacza?

W przypadku problemów z konsolą PlayStation 5 możemy zauważyć kod błędu. Jeżeli jest to CE-108262-9, najpewniej będziemy musieli udać się z konsolą do serwisu. Możemy wcześniej spróbować twardego resetu, mowa jednak o problemie z odczytem systemu operacyjnego. Co oznaczają inne popularne kody błędów PS5?

CE-108262-9, CE-106485-4 – Może występować problem z odczytem oprogramowania systemu lub danych;

CE-107938-8 – Nie udało się zaktualizować aplikacji;

SU-101495-0 – System jest nieaktualny;

CE-100096-6, CE-107857-8 – Wystąpił problem podczas wczytywania aplikacji

PS5 nie chce się włączyć. Problem z trybem spoczynku w PS5

Niektórzy gracze zgłaszali, że PS5 nie chce się włączyć po przejściu w tryb spoczynku. Na szczęście nie zawsze wiąże się to z wizytą w serwisie. Na początek możemy spróbować naprawić usterkę sami. Gdy PlayStation 5 się nie włącza, należy przytrzymać przycisk zasilania przez 7 sekund. Konsola uruchomi się ponownie (tryb bezpieczny lub awaryjny), a my otrzymamy komunikat ostrzegawczy wyświetlany na ekranie.

Jak ustawić PS5 – pionowo czy poziomo?

Czy PS5 może stać pionowo? Wielu posiadaczy konsoli zastanawia się, jak ustawić PS5. W rzeczywistości obydwie opcje są dostępne. W zestawie z konsolą otrzymujemy podstawkę, dzięki której swoje PlayStation 5 możemy ustawić na obydwa sposoby, zgodnie z własnymi preferencjami. PS5 pionowo zajmuje mniej miejsca, gdy poziomy układ pozwala np. na wygodniejsze wsadzanie płyt.

Co ciekawe, niektórzy zauważyli problem z PS5 ustawionym pionowo. Chodzi o spływanie ciekłego metalu, który użyto zamiast pasty termoprzewodzącej. Substancja zlatuje na dół, prowadząc do nadmiernego przegrzewania się podzespołów, a nawet do zwarcia. Na szczęście ten problem z PS5 jest niezwykle rzadki i obecnie praktycznie nie występuje.

USB i port LAN. PS5 się zawiesza

Część użytkowników zgłaszała problem, w których PS5 zawiesza się po podłączeniu urządzeń przez tylni port USB lub wejście LAN. Usterka po czasie została ewidentnie naprawiona, jeżeli jednak wasza konsola nadal ma z tym problem, przydatny będzie reset konsoli do ustawień fabrycznych.

Trzeba jednak wiedzieć, że wiąże się to z całkowitym skasowaniem zawartości dysku naszej konsoli. W przypadku zawieszonego PS5 można użyć ponownego uruchomienia konsoli w trybie awaryjnym.

Dziwny dźwięk PS5

Co zrobić, gdy konsola PS5 wydaje dziwne dźwięki? Zalecane działania różnią się w zależności od tego, co jest źródłem dźwięku. Najczęściej PS5 hałasuje z powodu wysokich temperatur. Nagrzewanie się PS5 (np. podczas gdy w wymagające tytuły) sprawia, że wiatraki pracują z większą mocą. W ten sposób generują hałas, aby ochłodzić wnętrze konsoli. Czy da się coś z tym zrobić? Niekoniecznie. Dobrą praktyką jest wyczyszczenie radiatorów i obudowy konsoli. Pamiętajmy również o właściwym ustawieniu PS5 tak, aby konsola nie kurzyła się i miała odpowiedni przepływ powietrza.

Może się zdarzyć, że wystąpią piszczące cewki w PS5. Nie jest to częsty problem, jednak czasami może się przytrafić. To dziwny, metaliczny dźwięk, który słychać np. podczas przeglądania menu konsoli lub grania w gry. Cewki znajdują się na karcie graficznej i choć jest to wada produkcyjna, to nie prowadzi do poważnych uszkodzeń. Dziwny dźwięk PS5 może jednak irytować. Jak sobie z nim poradzić?

Dobrym pomysłem jest zmiana ustawienia PS5. Jeżeli konsola stoi piono, można ją położyć na boku i odwrotnie. Przyczyną może też być wspomniane wyżej umieszczenie urządzenia w złym, ciasnym miejscu. Warto poeksperymentować, bo piszczące cewki PlayStation 5 nie są uznawane za powód do reklamacji.

Problemy z PS5 i z napędem

Co zrobić, gdy konsola PS5 nie czyta gier z płyty? Powodów takiej awarii może być wiele, ale kilka z nich występuje zdecydowanie najczęściej. Gdy nasza konsola ma problem z odtwarzaniem płyt, należy sprawdzić, czy dysk nie jest zabrudzony lub uszkodzony. Pamiętajmy również o odpowiednim umieszczaniu płyty w napędzie, czyli etykietą do góry.

Gdy PS5 nie reaguje na płytę, można sprawdzić inny dysk. Niekoniecznie musi być to gra, możemy równie dobrze sprawdzić, czy taki sam problem występuje w przypadku dysku DVD lub BD z filmem. Ponowny brak odczytu to dowód na awarię napędu. Ostatnia deska ratunku to reset konsoli lub odłączenie jej od zasilania na jakiś czas. Brak rezultatów poskutkuje jednak wizytą w serwisie.

Brak dźwięku w PS5

Pierwszym sposobem na problemy z dźwiękiem PS5 może być aktualizacja systemu konsoli. Jeżeli jednak i to nie pomoże, należy sprawdzić, czy przewód HDMI (lub audio) jest podpięty we właściwy sposób do telewizora lub głośników. Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie innego przewodu, jeżeli dotychczas używany może być uszkodzony.

W przypadku braków wątpliwości co do przewodu należy upewnić się, że odpowiednio ustawiliśmy źródło dźwięku w telewizorze. Sprawdź ustawienia dźwięku w ekranie i konsoli PS5. Pamiętaj, aby do łączenia PS5 z telewizorem używać kabla HDMI 2.1.

Problemy z wysuwaniem płyty PS5. Awaria napędu?

Jeżeli płyta z grą na PS5 nie wysuwa się, mogła zostać zablokowana lub doszło do awarii napędu konsoli. W pierwszej kolejności spróbujmy nacisnąć krótszy przycisk na obudowie, aby napęd wysunął dysk. Jeżeli to nie pomoże, trzeba spróbować wybrać stosowną opcję z menu konsoli po najechaniu na ikonę gry.

Może się zdarzyć, że i tak metoda nie zadziała. W takiej sytuacji konieczne okaże się uruchomienie PS5 w trybie awaryjnym (przytrzymaj przycisk zasilania przez 7 sekund), a następnie spróbuj ponownie wyciągnąć dysk z konsoli, korzystając z przycisku na obudowie lub opcji w wyświetlanym menu. Ostatecznym rozwiązaniem może być odłączenie PS5 od zasilania na 20-30 minut i ponowna próba wyciągnięcia płyty.

Problemy z PS5? Przywróć ustawienia fabryczne

Częstym sposobem na naprawę PS5 i pozbycie się błędów systemu jest reset fabryczny konsoli. Przed jego wykonaniem należy pamiętać, że usunięte zostaną wszystkie zapisane na urządzeniu dane. Mowa o ustawieniach, kontach, preferencjach systemowych, zapisanych stanach gier, plikach gier i wszystkim, co zapisaliśmy na dysku.

Jak zresetować PS5 i przywrócić ustawienia fabryczne? W tym celu wchodzimy w Ustawienia, a następnie znajdujemy zakładkę System, Oprogramowanie systemu i Opcje resetowania. Wybieramy stosowną metodę i czekamy, aż proces przywracania ustawień fabrycznych zostanie zakończony.