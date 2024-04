Czy warto zagrać w Stellar Blade? Oceny nie pozostawiają złudzeń

Pierwsze recenzje Stellar Blade. Czy gra jest dobra?

Nie ma się co oszukiwać — Stellar Blade to jedna z najgłośniejszych premier tego okresu i jednocześnie gra, która w jakiś sposób zapisze się w kalendarium całego 2024 roku. Tytuł ekskluzywny na PS5 jest wyczekiwany przez graczy na całym świecie, a jego premiera już jutro, czyli 26 kwietnia. W sieci pojawiły się już recenzje gry i można stwierdzić jedno. Gra na pewno się udała. Choć nie ma mowy o “natychmiastowym klasyku”, to nadal jest to pozycja warta ogrania.

Oto zestaw przykładowych not:

Impulsegamer – 100

Gamespew – 100

Dot Esports – 90

Gamepressure – 90

PCMag – 90

GAMINGBible – 90

Wccftech – 90

Game Informer – 88

IGN Brasil – 85

GameStar – 85

Destructoid – 80

IGN Adria – 80

MGG – 80

Variety – 80

Forbes – 80

Obecnie średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 82 punkty, a większość not jest pozytywna. Jak dokładnie wygląda rozkład ocen? 85% recenzji (92 oceny) to pozytywy, podczas gdy mieszane wynoszą “zaledwie” 13%. Chyba każdy się zgodzi, że jest to naprawdę udany debiut. Zabrakło opinii negatywnych, co jeszcze lepiej nastraja nas przed jutrzejszą premierą.

Jeśli szukasz wymagającej, ale satysfakcjonującej gry akcji z perspektywy trzeciej osoby, ten tytuł jest strzałem w dziesiątkę i jest najprawdopodobniej Grą Roku Impulsegamer

Krytycy zachwalają tytuł ze względu na świetną rozgrywkę pełną akcji i wspaniałą grafikę. A to chyba najważniejsze elementy tytułu nastawionego na rozwałkę, prawda? Nie pozostaje nic innego, jak tylko chwycić za pad i przystąpić do siekania wrogów, bo to w Stellar Blade wychodzi znakomicie.

