Nowa aktualizacja PS5 dostępna. Gracze otrzymali zastrzyk kolejnych możliwości

Ostatnie łatki związane z PlayStation 5 dorzuciły wiele nowych możliwości. Gracze mogą m.in. korzystać z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji, cieszyć się ulepszonym kontrolerem czy używać kolejnych funkcji społecznościowych. Nowa łatka, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, skupia się na aspekcie pomocy graczom.

Aktualizacja PS5 o numerze 24.03-09.20.00

Jak widzicie zapewne powyżej, nowy firmware do PlayStation 5 nosi numer 24.03-09.20.00. Wraz z nim przychodzi coś więcej niż tylko klasyczny zestaw “poprawek stabilności i wydajności systemu”. Tym razem Sony zadbało o zupełnie nową funkcję Community Game Help. Jest to kolejna, znacznie rozwinięta o funkcje społecznościowe wersja narzędzia, dzięki któremu gracze mogą liczyć na pomoc w trakcie rozgrywki.

Pomoc w grze została rozszerzona o funkcje Pomocy społeczności w grze. W Pomocy do gry w obsługiwanych grach zobaczysz podpowiedzi oznaczone jako Pomoc do gry społeczności, co wskazuje, że podpowiedź została wygenerowana na podstawie filmów z rozgrywki innych graczy. Możesz wziąć udział w pomocy społecznościowej, zezwalając na automatyczne przechwytywanie filmów z rozgrywki i dodawanie ich do funkcji po przejrzeniu. Aby wyrazić zgodę, przejdź do Ustawienia > Przechwytywanie i transmisje > Przechwytywanie > Automatyczne przechwytywanie > Pomoc społeczności w grach, a następnie wybierz opcję Weź udział. Możesz również zrezygnować w dowolnym momencie.

Jeśli podczas gry zdalnej wyświetlany jest stały komunikat „Połączono grę zdalną”, można go teraz ukryć na ekranie gry. Przejdź do Ustawienia > System > Gra zdalna i włącz opcję Ukryj status połączenia Gry zdalnej.

Poprawiliśmy wydajność i stabilność oprogramowania systemowego.

Poprawiliśmy komunikaty i użyteczność na niektórych ekranach.

Wcale nie zdziwiłbym się, gdyby Sony przygotowało jeszcze więcej nowości, o których nam nie mówi. Często zdarzały się “ukryte” funkcje, o których istnieniu gracze dowiadywali się dopiero później. To z pewnością nie koniec aktualizowania konsoli.

Źródło: Reddit