PlayStation podniesie Wam poziom trudności | Newsy - PlanetaGracza

Za łatwo? To źle. Za trudno? Jeszcze gorzej. Czasami ciężko znaleźć złoty środek poziomu trudności w grach wideo, ale PlayStation ma na to ciekawy pomysł.

Jeżeli zdarzyło Wam się grać w gry, które raz klepią po ramieniu i mówią, że idzie Wam świetnie, tylko po to, aby za chwilę kompletnie stłamsić jakiekolwiek ludzkie emocje za sprawą tego jednego bossa – nie jesteście sami. I Sony zdaje sobie z tego sprawę.

PlayStation chce Was słuchać

Jeszcze jeden nowy patent Sony rzuca ciekawe światło na to, jak w przyszłości może wyglądać rozgrywka. Niedawno głośno zrobiło się o pomysle firmy, zgodnie z którym konsola grałaby w gry za Was. Teraz chodzi o coś innego, ale potencjalnie równie istotnego. Patent nazwany “System i metoda gier afektywnych” może umożliwić unikalną zabawę każdemu graczowi.

Firma zaznacza w nim, że “niektórzy użytkownicy gry wideo dla wielu graczy mogą doświadczać gry w sposób inny niż zamierzony […] co może prowadzić do niezadowolenia użytkownika z jego wrażeń z gry”. Chodzi o to, aby na podstawie emocji odbiorcy dostosować rozgrywkę tak, aby każdemu sprawiała równą frajdę. Gracz graczowi nierówny – jedni potrafią cisnąć każdego bossa w Elden Ring, a dla innych trudnością jest przejście przez samouczek. Pomysł jest więc fajny, bo dzięki niemu nie byłoby barier blokujących niektóre gry dla części graczy.

Awatar określonego użytkownika może mieć obniżony poziom zdrowia lub efekty dźwiękowe w grze mogą mieć zwiększony poziom głośności, obniżoną jasność ekranu lub tym podobne, aby doświadczenie określonego użytkownika w grze przypominało doświadczenie innych użytkowników lub w inny sposób przypominało to, co było zamierzone przez twórców gry. – czytamy w patencie

W ten sposób PlayStation chce wyrównać komfort użytkowania gier. Jeśli konsola mogłaby wykryć, że idzie Wam w jakimś horrorze słabo (Sony używa horroru jako przykład gier afektywnych), dostalibyście więcej zdrowia. Jeśli natomiast nie czujecie klimatu grozy, pojawiłyby się dodatkowe dźwięki, migające światła i inne “sprytne” zagrywki zwiększające atmosferę zaszczucia.

Co ciekawe, patent na ten moment wyraźnie uwzględnia gry wieloosobowe. Sony nie ma chwilowo pomysłu na to, aby skorzystać z podobnego rozwiązania w przypadku tytułów singleplayer. W ten sposób szanse graczy w rozgrywkach sieciowych mogłyby doczekać się wyraźnego wyrównania. To nadal jedynie patent, który nie musi wcale wejść do rzeczywistości.

Źródło: Exputer