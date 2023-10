Hałas i dziwne dźwięki wydawane przez PlayStation 5 mogą niepokoić. Nic dziwnego, w końcu to drogi sprzęt, a nam zależy na jego bezproblemowym działaniu. Co oznaczają niepokojące odgłosy wydawane przez naszą konsolę? Powodów może być kilka, ale nie wszystkie są niebezpieczne.

PS5 wydaje dziwny dźwięk. Co jest powodem?

PlayStation 5 nie jest cichą konsolą. Chociaż wydaje znacznie mniej dźwięków niż poprzednie PS4, to nadal potrafi hałasować i denerwować podczas gry. Źródło dźwięku w PS5 może być różne. Czasami jest to wentylator, innym razem powodem może być złe umiejscowienie konsoli lub nawet usterka czy też wada fabryczna. W ostatnim przypadku należy koniecznie zgłosić się z tym do serwisu.

Na całe szczęście, w większości przypadków mamy do czynienia tylko ze zwykłym działaniem konsoli. PS5 czasami może hałasować bardziej, niż zazwyczaj. Jakie są tego powody? Przyjrzyjmy się rodzajom dźwięków, które wydaje nasza konsola i temu, co może je powodować.

Wentylator w PlayStation 5 hałasuje

Najczęstszym przykładem hałasu generowanego przez PlayStation 5 są wentylatory. Doskonale pamiętamy, jak głośne potrafiło być PS4. W przypadku nowej generacji jest nieco lepiej, ale nadal może się zdarzyć dziwny hałas produkowany przez nasze urządzenie. Czy jest to powód do zmartwień? Niekoniecznie. Konsola PS5 hałasuje, wentylując rozgrzane wnętrze.

Może to mieć miejsce np. podczas gdy w wymagający tytuł z wysokimi ustawieniami graficznymi. Podzespoły konsoli są wówczas mocniej eksploatowane, przez co wymagany jest większy przepływ powietrza. Głośna praca wiatraków PS5 pozwala skuteczniej chłodzić wnętrze konsoli, zapobiegając awarii poszczególnych podzespołów. Grzeje się procesor, karta graficzna i nie tylko. Wiatrak musi sprawić, że ich temperatury będą utrzymywać się w granicach normy.

Co ciekawe, wentylator PS5 może pochodzić od kilku różnych producentów. Jest to zależne od wersji konsoli, którą posiadamy. W sprzedaży znajdziemy PS5 z wiatrakami Nidec, Delta i NMB. Generują szum o różnym natężeniu, a różnice są w granicach 3 do 5 decybeli. Warto również pamiętać o tym, aby dobrze ustawić PS5:

Z każdej strony konsoli powinno być min. 10 cm wolnej przestrzeni

Nie stawiaj PS5 na miękkiej powierzchni, np. na dywanie lub poduszce

Unikaj ciasnych wnęk i półek

Głośny wiatrak PS5? Dziwny dźwięk i mały element

Jeżeli wiatrak PS5 wydaje dziwny, nieprzyjemny dźwięk (np. przypominający golarkę elektryczną), powodem może być niewielki element wewnątrz. To samoprzylepna etykieta. Może się ona odkleić, a następnie zahaczać o pracujący wiatrak. Nie jest to poważna usterka psująca konsolę, jednak podczas gdy dźwięk irytuje i może mocno niepokoić.

Sposobem na pozbycie się denerwującego dźwięku PS5 jest rozkręcenie obudowy konsoli i otwarcie wiatraka. Po dostaniu się do środka wystarczy pozbyć się nalepki zahaczającej o wirujący wiatrak. Nie ma to nic wspólnego z elektronicznymi podzespołami konsoli. Usunięcie nalepki w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na pracę sprzętu, a dziwny dźwięk w PS5 zostanie usunięty.

Metaliczny dźwięk PS5. Chodzi o cewki?

Niektórzy posiadacze konsoli PlayStation 5 skarżą się na dziwny dźwięk dobiegający z wnętrza urządzenia. W tym wypadku nie chodzi o wiatrak, ani też naklejkę. Mowa o metalicznym odgłosie, który może zanikać np. po uruchomieniu gry lub wejściu do menu konsoli. To najprawdopodobniej dźwięk pracujących cewek wewnątrz urządzenia.

Nie jest to awaria PS5, a raczej fabryczna wada konsol. U każdego użytkownika może być to słychać inaczej. W jednym przypadku problemu nie będzie, kiedy indziej można to usłyszeć raz na jakiś czas lub nieustannie od momentu włączenia konsoli. Gdy dźwięk PS5 jest bardzo irytujący, możemy spróbować oddać konsolę na gwarancji. Nie mamy jednak pewności, że nowy model (lub naprawiony) będzie pozbawiony tej cechy.