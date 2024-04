PS Plus w maju znowu będzie należał do EA? Ta gra jest bardzo prawdopodobna

Od kilku lat w ofercie PS Plus na maj widzieliśmy grę od Electronic Arts. Jeśli w tym roku sytuacja się powtórzy, to jest jeden tytuł, z którego wielu graczy się ucieszy.

Oferta PS Plus maj 2024 zostanie ogłoszona nieco później niż zwykle Sony ujawnia nowości w usłudze. Przyzwyczailiśmy się, że lista gier jest pokazywana w ostatnim tygodniu miesiąca, lecz teraz musimy poczekać dłużej. Wynika to z kalendarza i jeśli ktoś nie wie, już tłumaczę o co chodzi. Oferta Essential jest ogłaszana w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Dlatego teraz nowe gry zmierzające do usługi poznamy 1 maja (środa) i będziemy mogli je pobierać od 7 maja (wtorek). Co możemy znaleźć na liście?

PS Plus maj 2024. W progu Essential możliwa gra od EA

Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale od kilku lat PS Plus gości w maju gry wydawane przez Electronic Arts. W 2021 roku był to Battlefield V, w 2022 roku otrzymaliśmy FIFA 22, a w 2023 roku mogliśmy dodać do swojej biblioteki GRID Legends. Jeśli Sony będzie kontynuować tradycję i w tym roku również szykuje coś od EA, to bardzo prawdopodobnym tytułem jest EA Sports FC 24.

Jak wiemy, FIFA 25 powstanie, ale nie będzie grą od Elektroników, którzy stracili prawa do marki. Teraz nazwą rządzi organizacja piłkarska FIFA, która wzięła sprawy w swoje ręce i chce wydawać własne gry piłkarskie. Cóż, nie spodziewamy się niczego wielkiego, ale może się zaskoczymy? Wracając jednak do PS Plus… Electronic Arts na pewno ma duży interes w tym, by pokazać swoją piłkę nożną pod zmienioną nazwą szerokiej publiczności. Tak jak przez lata przyzwyczajali nas do “FIFA”, tak teraz powinni zacząć przyzwyczajać graczy do “FC”. Wrzucenie tytułu do Plusa na pewno by w tym pomogło.

EA Sports FC 24 jest również jedną z najczęściej wymienianych gier, które typuje społeczność PlayStation właśnie do oferty na maj. Oprócz tego tytułu, gracze chcieliby dostać w przyszłym miesiącu Forspoken na PS5 oraz Sonic Frontiers. Czy byłby to idealny zestaw również dla Ciebie? Daj znać w komentarzach.

Źródło: Reddit