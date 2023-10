Ustawienie konsoli PlayStation 5 w pionie jest możliwe dzięki specjalnej podstawce. W ten sposób oszczędzimy miejsce na półce pod telewizorem. Czy jest to bezpieczne? Niektórzy eksperci twierdzą, że niekoniecznie. Czy konsola w pionie może się uszkodzić? Taki scenariusz jest niewykluczony, dlatego warto się zastanowić przed zmianą pozycji urządzenia.

PlayStation w pionie — czy warto tak ustawić konsolę?

Wiele konsol możemy ustawiać zarówno poziomo, jak i pionowo. Obudowa PS5 jest specyficzna, ale specjalna podstawka dołączana do zestawu pozwala na stawianie jej zarówno poziomo, jak i pionowo. Ułożenie poziome jest dość standardowe, a co z tym drugim? Czy PS5 pionowo jest w pełni bezpieczne?

Według oficjalnych źródeł jest. Sony na swojej oficjalnej stronie udostępniło instrukcję jak ustawić PS5 pionowo i poziomo. Wymagana jest do tego akcesorium, które znajdziemy w zestawie. Czy oznacza to, że żaden problem nie występuje? Niekoniecznie. Niektórzy gracze zauważyli, że po ustawieniu swojego PS5 w pionie zaczęły pojawiać się pewne problemy.

Problem z chłodzeniem pionowego PS5

W konsoli PlayStation 5 nie zdecydowano się na użycie standardowej pasty termoprzewodzącej. Zamiast niej znajduje się ciekły metal, który ma za zadanie odprowadzać ciepło z krzemowego rdzenia. Takie nietypowe rozwiązanie ma swoje zalety. Ciekły metal lepiej radzi sobie z ciepłem, ale w zamian istnieje ryzyko, że rozleje się poza rdzeń. To może prowadzić do powstania suchych przestrzeni i przegrzewania się układu APU.

Serwisanci urządzeń elektronicznych zauważyli, że niektórzy posiadacze PlayStation 5 zgłaszali się z usterkami swoich konsol. Te były stawiane pionowo, po czym dochodziło do wycieku ciekłego metalu. Były to co prawda przypadki sporadyczne, choć rzeczywiście występowały. Na czym polega awaria? Jedną z możliwości jest wspomniane wyżej przegrzewanie się układu.

Druga przykra konsekwencja wycieku to ryzyko wystąpienia zwarcia. To może mieć miejsce na skutek rozlania się płynu na inne elementy elektroniczne w konsoli. Jeżeli nasza konsola PS5 hałasuje lub wyłącza się niespodziewanie, może to być oznaka usterki wynikającej z długotrwałej pracy w pozycji pionowej. Trzeba jednak pamiętać, że takie usterki zdarzają się bardzo sporadycznie.

Stawianie PS5 w pionie jest możliwe

Chociaż zdarzały się przypadki problemów, to stawianie PS5 w pionie raczej nie prowadzi do poważnych usterek. Wspomniany wyciek metalu nie jest poważnym uszkodzeniem, a szanse na wystąpienie kłopotu są niewielkie. Nie bez powodu Sony daje graczom wybór i zakłada, że konsola będzie przez część użytkowników stawiana pionowo.

Zobacz: Kup swoje PlayStation 5 już teraz

Biorąc pod uwagę brak masowych akcji serwisowych czy plagi uszkodzonych konsol można założyć, że stawianie PlayStation 5 w pionie jest bezpieczne. Konieczne jednak, aby zwracać uwagę na dźwięki wydawane przez konsolę. Jeżeli zaczyna się z nią dziać coś niepokojącego, warto wrócić do pozycji poziomej, lub udać się do serwisu. Pamiętajmy, aby dbać o nasze urządzenie, choćby poprzez regularne czyszczenie. Bezsprzecznie należy też ustawić ją w odpowiednim miejscu, aby był wystarczający przepływ powietrza.