Pokaz Gears 6 już wkrótce? Aktor powiedział za dużo

Gears of War to już w zasadzie legendarna seria gier, która obecna jest przede wszystkim na urządzeniach Microsoftu. Po wydaniu paru kolejnych odsłon seria zaliczyła nagły zwrot, rozpoczynając nowy rozdział od moment wydania Gears of War 4. Od tamtej pory fabuła podąża przede wszystkim za nową drużyną bohaterów, a ich losy wcale nie skończyły się na piątej części.

Od razu ostrzegam, że poniższa część tekstu zawiera spore spoilery fabularne związane z Gears 5. Czytacie na własną odpowiedzialność!

Gears 6 z pokazem w czerwcu

Jeśli pamiętacie zakończenie Gears 5 to tak – też Wam współczuje. Emocjonalny rollecoaster nie jest czymś do tej pory kojarzonym z cyklem, ale wygląda na to, że twórcy coraz mocniej stawiają na emocjonującą historię. Sama końcówka przygody zasugerowała nam, że główny bohater “czwórki” i jedna z kluczowych postaci “piątki” zginęła. Chodzi oczywiście o JD Fenixa, syna uwielbianego Marcusa.

Jeden z fanów zapytał aktora, który dubbinguje JD o to, czy jego śmierć na koniec była kanoniczna. Liam McIntyre nie zdradził zbyt wiele, a w zasadzie kompletnie ominął pytanie. Zamiast tego napisał dwa, bardzo dosadne zdania.

Nie mam pojęcia. Myślę, że Gears of War powie nam wszystkim w czerwcu 🙂 – napisał aktor

I have no idea. I think @GearsofWar tells us all in June. 🙂 https://t.co/jNxqbyTZMi — liam (@Liam_J_McIntyre) April 24, 2024

To chyba dość bezpośrednie zasugerowanie, że uwielbiana seria naprawdę powraca. Już wcześniej spekulowano, że na wielkim czerwcowym pokazie Xboksa doczekamy się pokazu Gears 6. Gra, wedle ostatnich przecieków, ma być prawdziwym przełomem technologicznym. Do tego przygoda zaoferuje rzekomo większy pół-otwarty świat dla graczy.

Źródło: GamingBolt