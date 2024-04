Ciężko było w ostatnich grach nie usłyszeć o Manor Lords – no, chyba że ktoś mieszka w jaskini. Tak czy inaczej, to polska produkcja o strategicznym budowaniu osady w średniowiecznych realiach. Gra była najpierw niezwykle wyczekiwana, a teraz, po jej debiucie we wczesnym dostępie, okazała się wielkim hitem. Zaczęliście już rozgrywkę? Tysiące osób właśnie buduje swoje wioski i bawi się świetnie.