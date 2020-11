Błędy PS5. Wszystkie kody błędów, lista

Masz problem z aktualizacją systemu, korzystaniem z akcesoriów czy z połączeniem internetowym? Tutaj znajdziesz pełną listę błędów z PS5 oraz proponowane rozwiązania.

Szczęśliwi ci, którym udało się zamówić PS5 i otrzymali potwierdzenie wysyłki. Nowa generacja oznacza nowe możliwości… Jednakże po odpaleniu konsoli będzie nam towarzyszyć nie tylko przepiękny obraz z Demon’s Souls lub Spider-Man Miles Morales. Może jest to next-gen, lecz przejawiający nawyki ze starych konsol.

Mowa oczywiście o błędach w PS5 – tych mniejszych i dużych -, które raz zablokują dostęp do konta PSN, by innym razem utrudnić nam odpalenie gry przez starą wersję systemu. Na pstryknięcie palcami błędy nie znikną niczym niechciana mara. Postępując jednak zgodnie ze wskazówkami społeczności graczy PS5 i producenta sprzętu, możemy zaradzić wielu problemom.

Przed Wami „księga tysiąca i jednego błędu”, a w niej znajdziecie listę wszystkich kodów błędów, ich opisy i proponowane rozwiązania. To nie tylko te najpopularniejsze błędy w PlayStation 5.

Kod błędu CE 105799-1, CE-113212-0, NW-102261-2, NW-102650-4, WS-116420-4

Nie można połączyć się z serwerem.

Brak możliwości zalogowania się na swoje konto PSN.

Przed podjęciem wszelkich kroków należy sprawdzić stan serwera PSN na stronie producenta.

W przypadku braku informacji o awarii, upewnij się, czy masz aktywne połączenie z internetem oraz prawidłowo podłącz konsolę do routera przez przewód LAN lub w trybie bezprzewodowym i na nowo skonfiguruj połączenie.

Jeśli problem nie ustąpił, to zaktualizuj oprogramowanie routera.

Brak połączenia z serwerem może być spowodowany zablokowanymi portami sieciowymi TPC: 80, 443, 3478, 3479, 3480 i UDP: 3478, 3479,49152~65535. Aby je odblokować skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi internetowej.

Skonfiguruj ręcznie statyczny adres IP.

Tymczasowym rozwiązaniem jest zmiana ustawień DNS. W opcjach sieci usuń dane serwera publicznego i wprowadź nowy numer, dostępny dla odbiorców publicznych.

Kod błędu CE 107520-5, CE-108889-4, NP-102944-0, NP-102945-1

Zainstaluj najnowszą wersję oprogramowania systemu.

Okno z błędem wyświetla się w momencie posiadania starej wersji systemu lub niepoprawnie zainstalowanej aktualizacji.

Należy pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację do systemu PS5.

Jeżeli chwilowo nie możesz podłączyć PS5 do internetu, zainstaluj aktualizację przy użyciu dysku USB, uprzednio ściągając ze strony PlayStation potrzebne pliki.

Trzecim rozwiązaniem jest skorzystanie z płyty z grą, gdzie również są pliki do aktualizacji sytemu

Kod błędu CE-108360-8 i CE-111161-1

Sprawdź stan połączenia kamery HD i PlayStation®Camera.

Kod błędu wyświetla się, gdy uruchomimy aplikację/funkcję wymagającą działania kamery, a źle sparowaliśmy kamerę z konsolą PS5 lub nie jest fizycznie podłączona.

Jeśli chcemy skorzystać z PS Camera z PS4 potrzebujemy specjalnego adaptera, które Sony wysyła swoim klientom za darmo. Aby otrzymać przejściówkę wystarczy zarejestrować swój sprzęt na stronie producenta.

Sprawdź poprawność ustawień kamery w systemie

Kod błędu CE 108862-5

Nie można połączyć się z serwerem.

Błąd występuje w trakcie uruchomienia gry w trybie sieciowym i dotyczy klasycznego przeciążenia serwera gry.

Przejdź na stronę internetową producenta gry w celu sprawdzenia informacji o aktualnym stanie serwera. Możliwe, że błąd jest tylko tymczasowy, więc po kilku minutach spróbuj połączyć się jeszcze raz.

Kod błędu CE-117722-0, WS-115195-2, WS-116439-4, WV-109144-9, WV-109145-0, WV-109146-1, WV-109166-3

Nie można połączyć się z serwerem. / Nie można połączyć się z internetem.

Informacja dotyczy problemów z połączeniem strumieniowym w usłudze PS Now. Może uwzględniać nie spełnianie wymogów sieciowych do poprawnego działania lub awarii serwera PS Now.

Po pierwsze upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest wystarczające do strumieniowania gier w usłudze Ps Now. Możesz to zrobić przeprowadzając test połączenia. Do poprawnego działania wymagana jest minimalna przepustowość 5 Mb/s .

. Sprawdź, czy router jest prawidłowo skonfigurowany i korzystasz z pełnego transferu danych. W przypadku połączenia bezprzewodowego ustaw router jak najbliżej PS5, starając się schować wszelkie inne obiekty mogące zakłócać sygnał. Dodatkowo możesz zaktualizować oprogramowanie routera do najnowszej wersji.

O ile to możliwe, pobierz grę na dysk i uruchom ją bez strumieniowania w PS Now.

Kod błędu NP-102942-8

Ta funkcja jest niedostępna z powodu ograniczeń wiekowych.

Występuje w momencie uruchomienia aplikacji lub gier mających wyższe wymogi wiekowe niż zdefiniowany wiek użytkownika.

Dostęp do wielu gier i programów jest blokowany przez ograniczenia wiekowe. System PS5 sprawuje nad tym kontrolę, odczytując dane użytkownika z konta PSN.

Możliwe, że właściciel konsoli aktywował opcję kontroli rodzicielskiej i dostosował ustawienia dla pozostałych kont.

Kod błędu NP-102946-2

Zainstaluj najnowszy plik aktualizacji.

W przypadku tego błędu konieczne jest zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu.

Należy przeprowadzić aktualizację oprogramowania. Można to zrobić ręcznie lub automatycznie, aktywując w ustawieniach konsoli opcje automatycznego ściągania i instalowania poprawek systemowych. Znajdziemy ją tu:

Wybierz Settings > System > System Software > System Software Update and Settings .

Włącz Download Update Files Automatically lub Install Update Files Automatically .

Wybierz > > > . Włącz lub . Może się zdarzyć, że wystąpi błąd w trakcie nadpisywania plików systemowych. Wówczas sprawdź, czy masz odpowiednią ilość wolnego miejsca i podejmij kolejną próbę instalacji.

Kod błędu NP-102947-3

Połączenie z Internetem może być niestabilne i nie można znaleźć najnowszego pliku aktualizacji aplikacji.

Nie przeprowadzimy aktualizacji systemu, gdy połączenie sieciowe jest niestabilne. Należy przywrócić stan połączenia do akceptowalnego opóźnienia i poziomu transferu danych.

Na początek restartujemy konsolę i podłączamy raz jeszcze do internetu. Wymagana będzie ponowna konfiguracja ustawień sieciowych, zarówno przy podłączeniu przewodowym jak i z wykorzystaniem Wi-Fi.

W przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej upewnijmy się, że konsola jest w wystarczającej odległości o routera oraz nic nie blokuje sygnału.

Wyłącz router i po 5 minutach uruchom ponownie.

Po wszystkim podejmij próbę zaktualizowania systemu PS5.

Jeśli powyższe kroki zostały wykonane i dalej wyświetla się błąd, to znaczy, że linia może być tymczasowa zajęta i należy podjąć kolejną próbę za jakiś czas.

Kod błędu NP-102955-2

Informacje o koncie są nieprawidłowe.

Pamięć czasem płata figle i możemy wprowadzić błędne hasło lub nazwę użytkownika w systemie logowania. Wtedy wyświetli nam się powyższy kod błędu. Jak możemy odzyskać dostęp do konta?

Jedynym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z działem obsługi klienta Sony. Jeśli dokonywaliśmy już zakupów w PSN na tym koncie, to warto znaleźć rachunki za gry. Może to przyspieszyć proces odzyskiwania danych użytkownika.

Kod błędu NP-103105-0, NP-103107-2, NP-103109-4, NP-103111-7, NP-103117-3

Ta usługa jest obecnie w trakcie konserwacji.

Błąd spowodowany jest najczęściej pracami konserwacyjnymi lub globalną awarią serwera. Stan usługi można sprawdzić na stronie producenta. Może się jednak zdarzyć, że błąd leży po stronie użytkownika – przez niestabilne połączenie internetowe.

W ustawieniach konsoli zresetuj połączenie z internetem, a następnie przetestuj swoje łącze.

Jeśli nadal wyświetla się kod błędu, wyłącz i uruchom swój router/modem, zachowując 5 minut przerwy.

Gdy i to nie pomoże, spróbuj nieco później. Możliwe, że w tym czasie linia jest chwilowo przeciążona.

Kod błędu NW-102307-3, NW-102308-4, NW-102315-2, NW-102417-5, WV-109153-9

Wystąpił błąd komunikacji. / Połączenie z siecią wygasło.

Informacja z tym kodem jest analogiczna do wcześniejszych błędów z połączeniem sieciowym, z tą różnicą, że wyświetla się inny komunikat. Błąd może wystąpić, gdy doszło do awarii serwera PSN (co uniemożliwia logowanie w usłudze) lub połączenie internetowe użytkownika jest źle skonfigurowane.

Przed podjęciem wszelkich kroków należy sprawdzić stan serwera PSN na stronie producenta.

W przypadku braku informacji o awarii, upewnij się, czy masz aktywne połączenie z internetem oraz prawidłowo podłącz konsolę do routera przez przewód LAN lub w trybie bezprzewodowym i na nowo skonfiguruj połączenie.

Jeśli problem nie ustąpił, to zaktualizuj oprogramowanie routera.

Brak połączenia z serwerem może być spowodowany zablokowanymi portami sieciowymi TPC: 80, 443, 3478, 3479, 3480 i UDP: 3478, 3479,49152~65535. Aby je odblokować skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi internetowej.

Skonfiguruj ręcznie statyczny adres IP.

Tymczasowym rozwiązaniem jest zmiana ustawień DNS. W opcjach sieci usuń dane serwera publicznego i wprowadź nowy numer, dostępny dla odbiorców publicznych.

Kod błędu WS-116522-7

Aktualizacja oprogramowania systemu nie powiodła się.

Treść błędu praktycznie wszystko wyjaśnia. Powodem tej sytuacji mogło być utracenie połączenia internetowego, awaria serwera PSN lub nagłe wyłączenie konsoli w trakcie aktualizowania systemu. By przywrócić sprawność PS5 należy:

Sprawdzić stan połączenia internetowego. Jeśli nie działa poprawnie wymagane jest zrestartowanie PS5 i ponowne skonfigurowanie połączenia sieciowego.

Raz jeszcze pobrać i zainstalować najnowszą aktualizację do systemu PS5.

Jeżeli chwilowo nie możesz podłączyć PS5 do internetu, zainstaluj aktualizację przy użyciu dysku USB, uprzednio ściągając ze strony PlayStation potrzebne pliki.

Trzecim rozwiązaniem jest skorzystanie z płyty z najnowszą grą, gdzie również są pliki do aktualizacji sytemu

Natenczas to wszystkie błędy zapisane przez społeczność użytkowników korzystających z najnowszej konsoli. Postaramy się, aby lista ta była na bieżąco aktualizowana wraz z nowymi przypadkami wykrytymi w PS5.

Grzegorz Rosa