Problemy z PS5? Sprawdź poradnik z prostymi rozwiązaniami

Dla osób grających na komputerze piszczenie cewek w kartach graficznych to powszechny problem i od niedawna stwierdzono go również w PS5. Czym się objawia? Podczas obciążającej pracy można usłyszeć charakterystyczny dźwięk piszczenia. Jest to wada produkcyjna, która nie wpływa na działanie konsoli. W niektórych egzemplarzach jest szansa, by pozbyć się tego „problemu”.