Wyciekły materiały z nowej gry PlayStation. “Intensywna przemoc” od Naughty Dog?

Od niedawna gracze obawiają się, że przez brak większych premier first-party, PS5 Pro może wcale nie trafić na rynek w tym roku. Podobno to niepotwierdzone niczym plotki, ale fakt faktem, że gier jak nie było, tak nie ma. Czy to się wkrótce zmieni?

Nad czym pracuje PlayStation?

Wiemy, że studia wchodzące w rodzinę PlayStation Studios pracują nad zatrzęsieniem projektów. Jest Insomniac Games rozwijający przede wszystkim Wolverine’a, a także potencjalne Ghost of Tsushima 2 i nowa gra twórców Days Gone. Mówi się nawet o nowym Until Dawn, ale tego typu spekulacji jest bez liku. Naughty Dog tymczasem pracuje nad swoim sekretnym projektem, którym niekoniecznie może być The Last of Us Part III.

Teraz, aby nieco podsycić zainteresowanie, znany informator DanielRPG opublikował na swoim Patreonie nowe informacje związane z ogłoszeniem castingowym do kolejnej gry first-party od PlayStation. Niestety, nie znamy szczegółów. Nie wiemy, kto może za nią odpowiadać ani o czym opowie. Wychodzi jednak na to, że kierowana będzie tylko dla dorosłych odbiorców, oferując “intensywną przemoc” i “przekleństwa”.

Na stronie castingowej udało się jednak znaleźć referencyjne szkice postaci. Mają zakryte twarze, ale też ubrania, co może sugerować, że w ten sposób producent ukrywa, w jakich realiach rozgrywać się będzie akcja. Do zdobycia były dwie role: modele referencyjne dla siwowłosego mężczyzny (40-60 lat) i ciemniejszej brunetki (20-60 lat).

Modele referencyjne w ogłoszeniu

Ogłoszenie może dotyczyć tak naprawdę wszystkiego, ale co wyróżnia się szczególnie, to fakt, że zaledwie po dwóch dniach od wrzucenia ogłoszenia do bazy, Neil Druckmann z Naughty Dog stwierdził, że nowa gra studia może “zmienić postrzeganie gamingu”. Potem okazało się, że słowa dewelopera zostały “inaczej zrozumiane” i wywiad usunięto, ale wszystko wydarzyło się w podobnym czasie. Do tego twórcy słyną z dorosłych i brutalnych gier (no, głównie z The Last of Us), więc w sieci szybko pojawiły się spekulacje, że właśnie o to studio chodzi.

