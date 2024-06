Nowa gra twórców Days Gone ma kosztować Sony nawet ponad 250 mln dolarów

Sony, jak zresztą i wszystkie należące do nich studia PlayStation Studios, cały czas milczy. Wiemy, że flagowi producenci pracują w pocie czoła nad nowymi pozycjami, ale nadal nie mamy nawet przecieków dotyczących tego, o co w ogóle chodzi.

Nowa gra twórców Days Gone pochłonie spory budżet?

Jednym z ciekawszych projektów znajdujących się w fazie rozwoju od lat jest nowa marka od Bend Studio. Twórcy Days Gone niestety nie pracują (i raczej nigdy nie będą) nad kontynuacją. Reżyser i scenarzyści niedocenionego przez krytyków i Sony hitu od dawna obarczają winą za całą sytuację szefostwo, które po prostu uśmierciło potencjalną markę, nim ta na dobre zadebiutowała.

Pojawiały się przecieki, że studio z nową siłą powraca do innego uniwersum, czyli Syphon Filter. Mówiono też o reboocie Uncharted powstającym z pomocą Naughty Dog, ale już wielokrotnie potwierdzano, że chodzi o zupełnie nowe IP. Gra ma być budowana od podstaw, lecz z wykorzystaniem rozwiązań i doświadczenia z Days Gone. Czy wiemy coś więcej? Nie niestety nie do końca… Prócz tego, że to gra-usługa.

Prócz może faktu, iż projekt pochłania spory budżet korporacji. Bend Studio do tej pory wydawało się czarnym koniem Sony, firmą, która zawsze istnieje niejako na boku swoich “większych” kuzynów pokroju Santa Monica Studio czy Naughty Dog. Mimo wszystko ich nowa gra miała dostać do najmniej 250 mln dolarów budżetu. Tak przynajmniej twierdzi reżyser Days Gone, który jednak nie pracuje już w firmie.

Cokolwiek to jest, wydali na to co najmniej ćwierć miliarda dolarów. Nie jestem biznesmenem, ale to szaleństwo, biorąc pod uwagę fakt, że Sony nie chciało sfinansować sequela DG za okazyjną cenę stu pięćdziesięciu milionów (szalone liczby, tak szczerze). – zaznaczył Jeff Ross

Czuć wyraźnie, że Ross do tej pory nie poradził sobie z anulowaniem sequela. Nie wiemy, skąd posiada informacje na temat możliwego budżetu nowego projektu Bend, ale być może powiedzieli mu to nadal pracujący tam koledzy. Niemniej radzę podchodzić do tych rewelacji z dystansem, bo mówimy o szalenie wielkim budżecie, który wydaje się wręcz zbyt duży, jak na to studio. W końcu God of War Ragnarok kosztowało 200 mln dolarów, pierwsze Days Gone to koszt 150 mln dolarów, a nawet hitowe Spider-Man pochłonęło około 300 mln dolarów… choć koszta produkcji gier stale rosną.

Źródło: Twitter