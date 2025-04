Dwie gry na premierę już niedługo w PS Plus. Warto na nie czekać, zapowiadają się świetnie

PS Plus otrzymało ostatnio kilka ciekawych premier, ale to nie koniec. W najbliższych miesiącach dostaniemy jeszcze dwa takie tytuły!

PS Plus z jeszcze dwiema premierami na horyzoncie

W nadchodzące lato 2025 roku subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium mogą spodziewać się dwóch nowych tytułów dostępnych od dnia premiery: FBC: Firebreak oraz Abiotic Factor. Obie gry trafią do katalogu PS Plus w dniu swojego debiutu na konsolach, co oznacza, że gracze nie będą musieli czekać ani płacić dodatkowo, aby je wypróbować. ​Dodajmy, że nowa gra Remedy trafi również od razu do Xbox Game Pass.

FBC: Firebreak to kooperacyjna strzelanka FPS dla trzech graczy, osadzona w uniwersum Control i Alana Wake’a. Gracze wcielą się w członków jednostki Firebreak, którzy muszą stawić czoła nadprzyrodzonym zagrożeniom w siedzibie Federal Bureau of Control. Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC i nie chce wymęczyć nas „FOMO”.

Z kolei Abiotic Factor to sześcioosobowa gra survivalowa z elementami craftingu, która przenosi graczy do podziemnego kompleksu badawczego pełnego nadprzyrodzonych artefaktów i niebezpieczeństw. Gra, która zdobyła pozytywne recenzje na Steam, zadebiutuje na konsolach latem 2025 roku i będzie dostępna od dnia premiery dla subskrybentów PS Plus Extra i Premium.

Warto przypomnieć, że w pierwszej połowie 2025 roku PS Plus wzbogacił się o takie tytuły jak Lost Records: Bloom & Rage oraz Blue Prince, które spotkały się z pozytywnym odbiorem graczy i krytyków. Wygląda więc na to, że łącznie w 2025 roku dostajemy całkiem sporo premierowych tytułów w usłudze, nawet jeśli nie są to gry first-party.

