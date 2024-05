Przywitajcie Jordana. To najwyraźniej nowa gra Naughty Dog

Jordan nie brzmi jak The Last of Us Part III, ale… no wiecie, wszystko może się zdarzyć. Chyba z wyjątkiem trzeciej części TLoU, które mimo wielu przecieków, najpewniej nie znajduje się w aktywnym developmencie. Chociaż… może być różnie.

Naughty Dog przygotowuje Jordana

W widocznym w internecie CV kaskaderki Lauren Mary Kim jest mnóstwo cenionych filmów, seriali, gier wideo i wszystkich produkcji, w których jej ruchy są tak potrzebne. Znajdziemy tam tytuły takie jak CSI: NY, American Horror Story, Rebel Moon 1&2, Pacific Rim czy gry – Mortal Kombat 1, Black Ops 3, Tomb Raider i… Jordan.

Kim jest Jordan? Tego nie wiemy, ale wiele wskazuje na to, że chodzi o grę Naughty Dog. Nie trzeba szczególnie wpatrywać się w dokument, aby w miejscu studia, które obecnie zajmuje się produkcją, dostrzec właśnie twórców serii Uncharted i The Last of Us. “Jordan” może być wewnętrzną, roboczą nazwą ich nowej gry. Szkoda tylko, że nie mówimy nam absolutnie nic. Ale… czy na pewno?

Niekoniecznie. Gracze na Reddicie już teraz śmieją się, że chodzi zapewne o gamingową biografię Michaela Jordana albo grę będącą adaptacją pierwszego filmu Kosmiczny Mecz. Niektórzy jednak pogrzebali nieco głębiej i w tej nazwie kodowej dopatrują się nawet… nowego The Last of Us.

Wiem, że twórcy zapowiedzieli, że The Last of Us Part III nie będzie ich kolejną grą, ale imię „Jordan” każe mi się zastanowić, czy może nią być. The Last of Us Part II zawiera piosenkę Wayfaring Stranger w napisach końcowych i ma tekst, który mówi „I’m just goin’ over Jordan”, który powtarza się około 3 razy w całym utworze. – dopatruje się jeden z graczy

Do tego Jordan to także imię jednej z postaci w drugiej części serii to właśnie Jordan. Oczywiście może to być zwykły przypadek, celowy zabieg albo nawet fałsz – CV nie musi przecież zawierać pewnych informacji. Niemniej Naughty Dog do tej pory nie pokusiło się o zapowiedź nowej produkcji. Być może zmieni się to w najbliższym czasie.

Źródło: stuntpoc.com