Ghost of Tsushima 2 “jest w przygotowaniu”. Co z zapowiedzią?

Wedle najnowszych przecieków Ghost of Tsushima 2 naprawdę powstaje. Polecam podchodzić do rewelacji z dozą sceptycyzmu, ale fani zapewne i tak już się cieszą.

Plotki o potencjalnej kontynuacji hitowego dzieła akcji od Sucker Punch pojawiają się w sieci regularnie. W zasadzie zabawa w przeciekanie istnienia gry przypomina tu raczej stawianie na pewniaka, skoro “jedynka” okazała się tak dużym hitem, że kwestia kontynuacji jest bardziej niż pewna.

Ghost of Tsushima 2 “w przygotowaniu”

Nowe przecieki pochodzą od Daniela Richtmana (znanego również jako DanielRPK). Na co dzień to względnie dobrze obeznany filmowy insider. Zapytacie: “skąd może coś wiedzieć o grach wideo?”. Otóż stąd, że powstaje równocześnie filmowa adaptacja tej gry, a wedle ostatnich doniesień o jedną z ról starać ma się Hiroyuki Sanada, japoński aktor znany m.in. z serialu “Szogun”. Nic dziwnego, że filmowcy mogą znać plany Sucker Punch, co z kolei może “wyciekać” do Richtmana.

Niemniej i tak polecam podchodzić z dystansem do tych rewelacji. Mimo wszystko brzmią naprawdę nieźle, bo na swoim profilu Patreon insider twierdzi, że wedle jego źródeł Ghost of Tsushima 2 powstaje już jakiś czas. Dla jednych może to być pewne (raczej ciężko spodziewać się, żeby twórcy sięgnęli po inne IP lub zrobili coś całkowicie nowego po takim sukcesie), a dla innych to zawsze miły cegiełka do coraz bardziej możliwej zapowiedzi produkcji.

Niestety, nie wiemy, na jakim etapie prac może znajdować się gra i kiedy dostanie pokaz. Pierwsza część powstawała około 6 lat, a od jej premiery minęły 4. Na ostatnim State of Play nie dostaliśmy nic w tej sprawie, ale być może Sony naprawdę szykuje większy pokaz. Na ten moment to jedynie pobożne życzenia.

Niemniej niedawno na komputery osobiste zadebiutowała konwersja GoT, która również spotkała się z niezwykle dużym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. Co jak co, ale to kolejny dowód na to, że Sony może mówić o sukcesie.

