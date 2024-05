Nowa gra Naughty Dog ma “zmienić postrzeganie gamingu” – mówi Neil Druckmann

Mówiono już różne rzeczy. Niektórzy strzelali (bo przeciekami tego nie nazwę), że oficjalnie powstaje The Last of Us Part III. Inni z kolei uważali, że chodzi o zupełnie nową markę. Z kolei w sieci pojawiły się tajemnicze sugestie dotyczące projektu pod roboczą nazwą “Jordan”. Nadal jednak nie wiemy, co tam Naughty Dog tak długo pichci.

Nowa gra Naughty Dog prawdziwą rewolucją – obiecują twórcy

W rozmowie dla Sony Neil Druckmann z Naughty Dog opisał swoje odczucia związane z kolejnymi grami studia. Wygląda na to – a przynajmniej na to wskazują jego słowa – że najbliższą premierą deweloperów wcale nie będzie nowe The Last of Us. Projektant mówi o “wymarzonych projektach”.

Miałem szczęście pracować nad kilkoma wymarzonymi projektami, a obecnie jestem podekscytowany nowym, który jest być może najbardziej ekscytujący z dotychczasowych. – zapowiada deweloper

Wiemy, że na pewno nie chodzi również o anulowane Factions, czyli samodzielną grę multiplayer w uniwersum TLoU. ND przyznało już wcześniej, że odeszło od serii Uncharted, a powrót do Jak & Daxter wydaje się raczej mało prawdopodobny. Mimo wszystko chyba jest na co czekać, skoro zapowiada się na aż taki przełom.

Sukces serialu [The Last of Us od HBO – dop. red.] zwrócił uwagę na gry, ilustrując bogate, wciągające doświadczenia, które oferują. Ta widoczność ekscytuje mnie nie tylko ze względu na nasz obecny projekt, ale także ze względu na szerszy potencjał gier do przyciągania globalnej publiczności. Z niecierpliwością czekam na oddźwięk tej nowej gry, zwłaszcza po sukcesie The Last of Us, ponieważ może ona na nowo zdefiniować postrzeganie gier w głównym nurcie. – wyjaśnia Druckmann

No dobra – ten to wie, jak podsycić zainteresowanie. Niestety, przecieki i inne detale są skąpe, więc nawet nie ma sensu domyślać się w ogóle tego, o czym mówi przedstawiciel studia. Spekulowano, że jednym z powstających projektów jest gra osadzona w uniwersum fantasy. Dodatkowo jest “bardzo trudna” do zrobienia oraz odznacza się sporymi “ambicjami”.

