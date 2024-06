Marvel’s Wolverine znów wycieka. Tak wygląda powstająca gra na PS5

Wolverine to jedna z tych gier, o których po prostu wiadomo, że warto czekać. Po pierwsze – odpowiada za nią Insomniac Games, twórcy serii Marvel’s Spider-Man. Po drugie – no wiecie, to przecież kultowy Wolverine!

Marvel’s Wolverine – tak wygląda system poruszania się

W ubiegłym roku doszło do bodaj największego w historii przecieku gier wideo. Wyciekły tony informacji z Insomniac Games – w tym ich plany na przyszłość, a także pierwsze (miejscami wręcz prototypowe) fragmenty rozgrywki z Marvel’s Wolverine. W internecie da się również znaleźć informacje o anulowanej grze ze Spider-Manem czy pliki z Marvel’s Spider-Man 2, które doczekało się nieoficjalnego portu PC. Niedawno opublikowano również pierwsze screeny z Marvel’s Spider-Man 3.

Insomniac Games jest więc niezwykle zajęte, ale obecnie ich oczkiem w głowie ma być Wolverine. Samodzielna gra z uwielbianym bohaterem z X-Menów może zadebiutować niestety dopiero w 2026 roku, ale chyba jest sens czekać. Twórcy już wcześniej obiecywali, iż przygotowują zgodną z komiksami historię przeznaczoną dla dorosłego, pojedynczego gracza.

Teraz w sieci pojawiły się kolejne już fragmenty rozgrywki z gry. Widać na nich m.in. planowany system poruszania się po mieście. Nie będzie aż tak swobodny jak śmiganie na pajęczynach Spider-Mana, ale nadal łączy ze sobą zwinność i dowolność eksploracji.

Co ciekawe, do sieci wyciekły także pliki z Wolverine, przez co niektórzy hakerzy dostosowali je tak, aby dało się je uruchomić na… PC. Także niektórzy PeCetowcy grają na długo przed premierą gry na PS5. Ciekawe zrządzenie losu, ale przypomnę, że wszelkie informacje gry pochodzą z przecieków i reprezentują wczesne wersje produkcji.

