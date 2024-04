Until Dawn 2 ma powstawać. Gra zadziała w 60 fpsach i 4K na PS5

Do tej pory studio Firesprite specjalizowało się raczej w dość niszowych produkcjach takich jak The Persistence czy szereg tytułów na PSVR2. Teraz studio będące własnością Sony tworzy ambitny horror AAA na PS5, o którym nie wiemy w zasadzie nic… prócz tego, że ma wyglądać pięknie i działać świetnie!

Nowy horror od PlayStation w 4K i 60 fps

To dość zabawna sytuacja, bo o samej grze nie wiemy dokładnie nic. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiada za niego Firesprite, ale to tyle. Czy to nowe IP? Czy będzie przerażał? O czym opowie? Nic z tych rzeczy nie jest niestety pewne ani nawet wiadome. Plotki w sieci sugerują jedynie, że mowa o Until Dawn 2. Akcja gry ma rzekomo skupić się na kobiecie (zapewne jedna z grywalnej gamy bohaterów) na odizolowanej od świata wyspie. Skoro powstaje remaster i film, to chyba logiczne, że wydawca widzi spory potencjał w tej marce.

No ale podkreślam – to nic pewnego. W zamian za to dowiedzieliśmy się, że gra ma zaoferować “godną” jakość i wydajność na PS5. W zasadzie innej opcji nie widzę – przecież to tytuł first-party.

Informacje w tej sprawie pojawiły się w internetowym portfolio jednego z byłych współpracowników Firesprite. W opisie stanowiska przybliża on swój wkład w powstawanie rzekomego Project Heartbreak. Dla graczy najciekawszy jest jednak fragment dotyczący tego, czym zajmował się wraz z innymi programistami.

Moimi dwoma kluczowymi celami przy tworzeniu tych systemów [rozgrywki – dop. red.] było zaimplementowanie ich w taki sposób, aby były wydajne dla sprzętu, na którym pracowaliśmy, a także modułowe do tego stopnia, aby można je było łatwo przenieść do innych gałęzi projektu lub obszarów gry. Cel tego pierwszego był momentami szczególnie trafny, z jednolitym naciskiem na 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K na PlayStation 5. – czytamy na stronie

Warto przypomnieć, że inne nieoficjalne informacje sugerują, iż gra powstaje na silniku Unreal Engine 5, a twórcom zależy na popchnięciu jakości wizualnej. Wcześniejsze ogłoszenia o pracę mówiły, że będzie to “mroczna gra przygodowa z rozgałęziającą się fabułą i ambicjami definiującymi gatunek”. Brzmi jak Until Dawn 2, prawda?

Źródło: Reddit