Ponad połowa gier-usług PlayStation się nie udała lub została skasowana

Sony ma problem i to duży. Firma szumnie chciała wejść w rejon gier-usług, ale do tej pory idzie im nie tyle kiepsko, ile w zasadzie tragicznie.

Sytuacja z wielką korporacją przypomina teraz już nieco Ubisoft, który od lat próbuje mieć swoją własną, definitywną grę-usługę, ale im nic a nic nie wychodzi. XDefiant może przecież spotkać taki sam los, co Concord…

PlayStation nie ma ręki do gier-usług

Spektakularna klęska powstającej od 8 lat gry-usługi Firewalk Studios to chyba oczywisty znak, że coś jest nie tak. Ba, sygnały były już wcześniej. Głośno przecież mówiono o nagłym zwrocie w kierunku tego segmentu rynku, a i zakup Bungie miał zaowocować wielkimi hitami. Nie wiem, co myślało Sony, ale na pewno nie spodziewało się tak wielkie porażki za porażką. Na szczęście nie wszystko jest równie tragiczne, bo jednak kilka tytułów się ukazało i zaliczyło sukces.

MLB The Show – Udało się

Helldivers 2 – Udało się

Foamstars – porażka

Destruction All-Stars – porażka

Concord – porażka

Last of Us 2 Multiplayer – anulowane

Payback From Bungie – anulowane

Twisted Metal – anulowane

Nowe IP od Deviation Games – anulowane

Nowe IP od London Studio – anulowane

Spider-Man: The Great Web – anulowane

Maraton – przed premierą

Fairgame$ – przed premierą

Nowa gra od Bend Studio – przed premierą

Horizon multiplayer – przed premierą

Horizon MMO – przed premierą

Jak więc widzicie – jest tragicznie, a w ostatnim czasie Sony pogrzebało mnóstwo tytułów. The Last of Us Part II Multiplayer brzmi jak jedna z największych strat, bo gra nie tylko długo powstawała, ale została skasowana, a Concord… wydano. Niczym cios w policzek dla fanów.

Przed nami jest jeszcze kilka gier-usług (jak choćby rzekomo ciepło przyjęte wśród szefostwa Fairgame$), ale ciężko zgadywać, czy mogą się udać. Wszystko ma potencjał, choć na razie najciekawsze projekty tak naprawdę poszły do kosza. Spider-Man, Twisted Metal czy wspomniane już TLoU mogły przecież rządzić i okazać się sukcesem nawet jedynie ze względu na markę.

