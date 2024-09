Kolejna gra-usługa Sony naprawi szkody po Concord? “Bardzo pozytywny” wewnętrzny odbiór

Concord zamyka się po 8 latach prac i zaledwie dwóch tygodniach od debiutu na PS5 i PC. Tym samym kolejna gra-usługa Sony zalicza porażkę. Firma zdecydowanie spóźniła się na imprezę, ale może Fairgames trochę w tym pomoże?

Fairgames lepsze od Concord

Fairgames (a w zasadzie Fairgame$) to pierwsza gra nowego studia deweloperskiego założonego przez Jade Raymond, popularną twórczynię znaną m.in. z serii Assassin’s Creed. Teraz, po przejęciu przez Sony, Haven Studios pracuje nad “doświadczeniem” łączącym ze sobą niejako The Finals i PayDay. Fairgames ma być kolejną próbą korporacji na podbój tego rynku, przeznaczoną dla wielu graczy sieciową strzelanką, w której wcielać będziemy się w złodziei dokonujących napadów na miliarderów.

I choć pomysł może i ma jakieś wzięcie, nie sposób nie martwić się o zdrowy rozsądek PlayStation. Wszak Concord zostało usunięte ze sprzedaży, a serwery zamykają się i to zaledwie dwa tygodnie po premierze. Teraz już nikt zapewne nie spodziewa się prawdziwego hitu w formie gry-usługi od korporacji, ale podobno wewnętrzny odbiór Fairgames jest “bardzo pozytywny”. Tak twierdzi Chris Dring, dziennikarz Games Industry.

Słyszałem dobre rzeczy o grze Jade Raymond, Fairgames. Więc wiem, że ludzie są nieco sceptyczni co do zwiastuna, ale słyszałem, że wewnętrzne rozmowy na ten temat są bardzo pozytywne. Te inne projekty, które zakładam, że są tymi, na których się koncentrują, są tymi, na które zamierzają postawić. Zamierzają je uruchomić, będą je wspierać i starać się, aby działały. – informuje insider

Brzmi to pozytywnie, ale przecież Concord również musiało przejść pozytywnie ewaluację szefostwa Sony, skoro gra nie tylko wyszła, ale i jej projekt skłonił firmę do zakupu jej twórców, Firewalk Studios. Tu się jednak nie udało. To do ilu razy sztuka?

Źródło: ResetEra