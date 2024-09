Concord umiera. Sony wyłącza serwery i wycofuje grę ze sprzedaży

To musiało się zdarzyć, ale chyba nikt nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko. Concord nie jest już dostępne w sprzedaży, ale tytuł może nie odchodzi na zawsze.

Najgłośniejsza gra tego roku, w którą nikt nie grał? Coś w tym jest, bo Concord to niezwykle dobitny przykład na to, jak jedność graczy może zniechęcić wydawców do dalszych prób dojenia ich grami-usługami. Sony ma nauczkę, i to chyba największą w swojej historii.

To już koniec Concord

Gra, która na PS5 sprzedała się w liczbie około 15 tys. sztuk, a do tego na Steam zebrała w chwilę po premierze tak mało graczy, że nie szło nawet znaleźć meczu, umiera. No tak, to nie zaskoczy raczej nikogo, lecz sęk w tym, że staje się to zaledwie dwa tygodnie po premierze. Gra, która powstała 8 lat, finalnie sprzedała się koszmarnie. Zamiast wielkiego hitu-usługo od Sony, dostaliśmy gigantyczny niewypał.

Sony obecnie zaniechało sprzedaży gry na każdej platformie – na PlayStation 5 oraz na PC (Steam i Epic Games Store). Wszyscy gracze, którzy wydali na nią pieniądze, otrzymają zwrot kosztów. Co więcej, serwery również zostają wyłączone z dniem 6 września 2024 roku. Słowa, w jakie ubrane są te gorzkie wieści na blogu PlayStation, sugerują, że tytuł być może nie odchodzi definitywnie.

Jednakże, podczas gdy wiele cech doświadczenia rezonowało z graczami, zdajemy sobie również sprawę, że inne aspekty gry i naszej początkowej premiery nie trafiły tak, jak zamierzaliśmy. W związku z tym zdecydowaliśmy się wyłączyć grę od 6 września 2024 r. i zbadać opcje, w tym te, które lepiej dotrą do naszych graczy. – czytamy na blogu

Brzmi to trochę tak, jakby twórcom jeszcze zależało na tym, aby Concord odżyło. Logicznie można zakładać, że tytuł zostanie przemodelowany na grę-usługę w formie free-to-play. To jednak również ryzykowne posunięcie, bo wcale nie jest jasne, czy wtedy uda się przekonać graczy. A mało która gra umierała dwa razy, szczególnie w przypadku tak wielkiej korporacji jak Sony.

Podczas gdy ustalamy najlepszą ścieżkę, sprzedaż Concord zostanie natychmiast wstrzymana i zaczniemy oferować pełny zwrot pieniędzy wszystkim graczom, którzy kupili grę na PS5 lub PC. Jeśli gra została zakupiona na PlayStation 5 w PlayStation Store lub PlayStation Direct, zwrot zostanie dokonany na oryginalną metodę płatności. – zaznaczają twórcy

Concord okazało się więc największą wtopą Sony w historii – a przynajmniej ja nie przypominam sobie równie dużej gamingowej porażki. Na ten moment nie wiemy, co stanie się dalej, ale istnieje spora szansa, że gra powróci do nas w darmowym modelu. Tak przecież stało się już z wieloma tytułami, które się nie udały.

Źródło: PlayStation Blog