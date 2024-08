Ekskluzywna gra na PS4 i PS5 staje się darmowa. Nie trzeba nawet PS Plus

Nowa gra za darmo na PS4 i PS5 to nie lada gratka, bowiem Foamstars przechodzi na model free-to-play. I nie, nie trzeba będzie kupować abonamentu PS Plus.

Foamstars zapowiadało się na całkiem niezłe połączenie pomysłów rodem ze Splatoona z paroma wyjątkowymi patentami i to od Square Enix. Korporacja jednak chybiła, bo może gdyby tytuł dostępny był za darmo od początku, to dałoby radę coś z niego wykrzesać.

Foamstars to nowa gra za darmo!

Mówiono, że to “Splatoon, ale z pianą” i chyba nie ma lepszego określenia. W samej swojej istocie mówimy o dynamicznej strzelance multiplayer, stawiającej na akcje drużynowe, w której gracze będą walczyć ze sobą za pomocą… kolorowej piany. Wszystko to prezentuje się niemal tak samo, jak legendarny już w zasadzie Splatoon, z tym że gra od Nintendo się udała i zapoczątkowała nową serię, a Square Enix niestety nie dało rady. Gracze na PS4 i PS5 dostali ekskluzywną produkcję (z PS Plus za darmo!) ledwo 8 miesięcy temu, a już przechodzi ona na darmowy model dystrybucji.

Gra Foamstars, obecnie dostępna na PlayStation 5 i PlayStation 4, zmieni swoją obecną cenę regionalną na tytuł free-to-play, począwszy od 4 października 2024 r. o godzinie 01:00. Ponadto, podczas gdy wcześniej do gry wymagana była subskrypcja PlayStation Plus, po zmianie ceny konsumenci, którzy nie są subskrybentami PlayStation Plus, mogą pobrać i grać w Foamstars za darmo. – czytamy w komunikacie firmy

To… całkiem niezła wiadomość, bo choć tytuł ten zdecydowanie nie należy do wybitnych, i tak na starcie cieszył się większym zainteresowaniem niż choćby nowe Concord, w które nie gra już prawie nikt. Foamstars nie jest wcale takie złe. Mimo odtwórczości i braku szczególnie wyjątkowych pomysłów, potrafi “ukraść” nam z życia te paręnaście godzin. Teraz tylko czekać, aż w modelu f2p zadebiutuje głośne (ale z negatywnych przyczyn) dzieło Firewalk Studios.

Źródło: Square Enix Support Center