Twórcy The Last of Us łączą siły z autorami Days Gone i pracują nad nową grą

Jak wiadomo, Naughty Dog pracuje nad kilkoma grami , w tym najpewniej The Last of Us Part III. Ponoć połączyli też siły z Bend Studio, autorami Days Gone.

Twórcy uwielbianego przez graczy, ale niekoniecznie docenionego przez krytyków Days Gone od lat pracują nad czymś nowym i nie – nie będzie to kontynuacja. Szczegółów ich tajemniczego projektu nie znamy, ale istnieje spora szansa na to, że pomagają im też twórcy The Last of Us i Uncharted. Wedle najnowszych informacji, Bend Studio połączyło siły z Naughty Dog.

The Last of Us i Days Gone w jednym stali domu

Naughty Dog może potencjalnie odetchnąć z ulgą. Anulowali powstający od wielu lat projekt samodzielnej gry multiplayer ze świata The Last of Us, skupiając się na grach singleplayer. Jedną z nich, ze sporą dozą prawdopodobieństwa, jest właśnie TLoU Part III. Oprócz tego wiemy, że tworzą też swoje nowe IP, ale nie znamy jego szczegółów. Z drugiej strony jest też Bend Studio – twórcy nieco kontrowersyjnego Days Gone, którzy również dłubią nad czymś nowym. I to właśnie z Naughty Dog!

Takie wieści pochodzą przynajmniej z profilu na LinkedIn jednego z byłych pracowników Bend. Adam Lawson ma w portfolio jeden dopisek, który rozgrzał fanów na Reddicie. „Współpraca z Naughty Dog przy prototypowaniu i tworzeniu zawartości w niezapowiedzianym projekcie” – czytamy. Czyli jakaś forma współpraca faktycznie istnieje, ale przy jakiej grze?

Mowa o niezapowiedzianym projekcie, ale niekoniecznie takim, który może faktycznie trafić na rynek. Wedle plotek sprzed jakiegoś czasu, Bend miało zająć się kontynuacją serii Uncharted. Podobno te zamiary spełzły na niczym, ale tłumaczyłoby to współpracę z twórcami cyklu. Inna opcja jest taka, że nowa gra twórców Days Gone będzie korzystać z patentów od ND lub ich rozwiązań. Tak czy inaczej, nie wiemy, czy ujrzymy kiedykolwiek owoc ich wspólnej współpracy, ale jeżeli tak, to szykuje się kolejna warta uwagi pozycja od PlayStation Studios.